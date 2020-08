DCU forventer at afvikle DM i cykling trods uændret forbud

Planen er at gennemføre DM i landevejscykling 23. august på Fyn for herrer og kvinder med en række restriktioner.

- Det forventer vi. Det er i hvert fald det sidste, jeg har hørt, siger DCU-direktøren mandag eftermiddag.

Forsamlingsforbuddet skulle være hævet fra 100 til 200 personer fra 8. august, men den seneste tids stigende antal smittede forpurrede den plan.

Indtil videre er DM ikke i fare, og det betyder, at Michael Mørkøv og Amalie Dideriksen får mulighed for at forsvare deres danmarksmesterskaber fra de seneste to år.

For at begrænse smitterisikoen har DCU indført forskellige retningslinjer, som ryttere og personer omkring løbet skal leve op til.

Blandt andet skal rytterne kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst fem dage gammel.

Alle skal bære mundbind i forskellige områder, og der vil være opdeling på parkeringspladser. Tiltag, som mange af de professionelle allerede er vant til fra løbene efter coronapausen rundt om i Europa.

Mens eliterytternes løb bør kunne afvikles uden store problemer, ser det sværere ud for U19-rytterne. Der er ganske enkelt for mange tilmeldte.

- Der er 110 tilmeldte. Det er i sig selv for mange, og der får vi en udfordring med, hvordan vi skal prioritere dem og sige: "Du må være med, og du må ikke være med", siger Martin Elleberg Petersen.

Dertil kommer blandt andet de folk, der følger løbet på motorcykel og i biler.

DCU frygter, at en række løb i Danmark bliver aflyst i den kommende tid, hvis forsamlingsforbuddet ikke hæves. Ét løb er allerede blevet aflyst i Nordsjælland.

- Det er det første, og jeg frygter, at der kommer mange flere, siger han.