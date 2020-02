DCU-formand: Mørkøv får grønt lys til at køre bane-VM

Men nu har Den Internationale Cykelunions (UCI) lægelige chef sagt god for, at danskeren kan stille op i den tyske hovedstad, siger DCU-formanden til Politiken.

- Xavier Bigard (UCI's lægelige chef, red.) og hans stab har løbende haft forbindelse til Abu Dhabi, hvor deltagerne fra UAE Tour har været i karantæne på deres hotel siden torsdag aften, og det er de oplysninger, Bigard er kommet i besiddelse af, som godtgør, at der ikke længere er nogen hindring for, at Michael kan stille op, lyder det fra Henrik Jess Jensen til avisen.

DCU-direktør Martin Elleberg Pedersen kan over for Ritzau ikke bekræfte oplysningen om, at Michael Mørkøv skulle have fået grønt lys til at køre ved VM.

- Vi har hørt rygter om, at der tilsyneladende ikke er coronavirus i forbindelse med cykelløbet på Den Arabiske Halvø, som blev aflyst. Hvis det er sandt, er Michael heller ikke smittebærer.

- Men det er stadig kun rygter, og vi går og venter på den officielle tilbagemelding fra UCI.

- Lige nu sidder Michael stadig i karantæne på sit værelse, og vi venter på at få besked på, om han kan komme ud, siger Martin Elleberg Pedersen tidligt fredag aften til Ritzau.

Den danske rytter har heller ikke selv fået noget at vide, siger han til Ritzau.

Mørkøv skal efter planen søndag køre parløb sammen med Lasse Norman Hansen.