DCU-direktør sammenligner banekvartet med guldfireren

Tre verdensrekorder og en suveræn VM-triumf har unægteligt sendt det danske 4000-meterhold helt op i toppen af favoritfeltet til sommerens OL i Tokyo.

Og med meritterne ved denne uges VM i banecykling in mente er det svært at lade være med at drømme, erkender Martin Elleberg Pedersen, der er direktør i Danmarks Cykle Union (DCU).