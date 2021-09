DCU-chef tror på god VM-indsats trods tragisk dødsfald

Den vellidte eksrytter har kørt på hold med et par af de danske VM-ryttere og landstræner Anders Lund, ligesom han stadig var et velkendt ansigt for de fleste i det danske cykelmiljø.

VM i landevejscykling fik en tragisk optakt for danske cykelfans, da den tidligere toprytter Chris Anker Sørensen, der var til VM som ekspert for TV 2, omkom efter at være blevet ramt af en bil.

Derfor har det tragiske dødsfald også præget den danske VM-lejr i Belgien, hvor man dog forsøger at holde fokus på det stykke arbejde, der ligger forude på landevejene i Flandern.

Det fortæller elitechefen i Danmarks Cykle Union (DCU), Morten Bennekou.

- Vi kan godt levere det, vi skal. Uden at det skal lyde negligerende, så skal vi også kunne koncentrere os om det, vi er her for. Det gør vi også, men vi holder selvfølgelig øje med hinanden, lyder det fra Bennekou.

U23-tempomaskinen Johan Price Pejtersen beviste da også mandag, at han kunne holde fokus. Han tog VM-guld i enkeltstart for U23-herrerne.

Som en af lederne i VM-lejren forsøger Morten Bennekou at holde øje med, om nogen reagerer meget på dødsfaldet og har brug for hjælp. Men alle forsøger at holde fokus på opgaven, slår han fast.

- Der er ikke andet for os at gøre end at bide tænderne sammen og forsøge at koncentrere os om det, som vi er her for. Det er det, vi gør fra nu af, siger han.

Kun Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg af de danske eliteryttere på herresiden er endnu ankommet til Belgien, da de skulle deltage i søndagens enkeltstart.

Men af de seks øvrige eliteherrer, der også kommer til VM, har både Michael Valgren og Andreas Kron kørt på hold med Chris Anker Sørensen tidligere.

De er som alle andre blevet informeret af Bennekou om situationen, men endnu har ingen meldt tilbage om særlige behov i forbindelse med at skulle køre VM i skyggen af dødsfaldet.

- Vi har ikke fået tilbagemeldinger. Vi regner som udgangspunkt med, at alle er berørte, men også at alle er i stand til at komme og gøre det, som de er udtaget til, og som de i bund og grund rigtigt gerne vil, siger Morten Bennekou.