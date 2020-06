DCU bekræfter: Jesper Worre bliver ikke forlænget

Der har hersket forvirring om fremtiden for Jesper Worre (billedet) i Danmarks Cykle Union (DCU). Hovedpersonen selv har sagt, at han er blevet fyret, men det har DCU nægtet. Nu bekræfter direktør Martin Elleberg Petersen, at de ikke vil forlænge Jesper Worres aftale med DCU. (Arkivfoto)

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix