De danske spillere havde iført sig specialfremstillede T-shirts til holdbilledet inden VM-kvalifikationskampen mod Moldova, som efterfølgende blev knust med hele 8-0. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: DBU's Qatar-markering skuffer danske fans Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

DBU's Qatar-markering skuffer danske fans

Et holdbillede med et budskab om forandring forud for VM er slet ikke tilstrækkeligt pres på Fifa eller Qatar, mener Danske Fodboldfans. Men det mener DBU.

Sport - 29. marts 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

"Football supports change" (fodbold støtter forandringer, red.). Sådan lød skriften på de T-shirts, de danske landsholdsspillere poserede i på holdbilledet forud for søndagens VM-kvalifikationskamp mod Moldova i Herning. Det var fra spillernes side et initiativ til at lægge pres på VM-værten Qatar og støtte de migrantarbejdere i ørkenstaten, der ifølge flere rapporter lever under slavelignende forhold uden almindelige menneskerettigheder.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger