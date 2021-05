DBU varsler total isolation af landsholdet til EM

EM bliver afviklet midt i den verserende coronapandemi, og af frygt for udefrakommende smitte i truppen under slutrunden tager Dansk Boldspil-Union (DBU) ingen chancer.

Det fortæller DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, til B.T.

- Spillerne bliver totalt isoleret under slutrunden, og de må ingen kontakt have med hverken familie, børn eller venner. Det er synd, men sådan er tilværelsen lige nu, siger Peter Møller til avisen.

- Vi er nødt til at tage alle vores forholdsregler. Det vil være hamrende ærgerligt, hvis smitte rammer nogle af de her spillere, som har kæmpet i flere år for at komme til EM på hjemmebane.

Kravet om isolation kunne ifølge DBU-direktøren have været lempet, såfremt alle de danske spillere var blevet vaccineret på nuværende tidspunkt.

Men i Danmark er hverken OL-atleter eller de potentielle EM-spillere blevet skubbet frem i vaccinekøen.

Der bliver dog ikke krav om isolation op til samlingen i EM-lejren, slår Peter Møller fast.

Han stoler på, at spillerne tager alle de mulige forholdsregler, som de nu har været vant til i mere end et år.

De danske OL-atleter kan ånde lettet op i forhold til vaccination inden sommerlegene i Tokyo.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har indgået et samarbejdet med Pfizer, som sikrer vaccination af alle verdens OL-atleter inden åbningsceremonien 23. juli i Tokyo.