DBU slår fast: Fodboldklubber lukkes til 10. maj

De danske breddefodboldklubber må i bedste fald vente indtil 10. maj for at åbne op igen.

Danske fodboldklubber er lukket som minimum indtil 10. maj. Det slår Dansk Boldspil-Union (DBU) fast en gang for alle, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) mandag forlængede forsamlingsforbud for over 10 personer.

Den første lille åbning af det danske samfund midt i coronakrisen gælder ikke foreningslivet, lyder det i en pressemeddelelse fra DBU.

- Vi ville selvfølgelig allerhelst i gang med at spille fodbold igen lige efter påske. Ingen tvivl om det! Solen skinner, græsset er grønt og alle os, der elsker fodbold, har nu i lang tid glædet os til at komme i gang med forårssæsonen.

- Men statsministerens melding er klar. Foreningslivet skal holdes lukket frem til den 10. maj. Og det gælder naturligvis også alle fodboldaktiviteter i fodboldklubberne, udtaler DBU's næstformand, Bent Clausen.

DBU tilføjer, at det på nuværende tidspunkt endnu er uklart, hvad der kommer til at ske med større fodboldarrangementer, der er planlagt frem til den 31. august, da store forsamlinger er forbudt indtil denne dato.

Tidligere tirsdag lød meldingen fra Divisionsforeningen, at man agter at spille Superligaen færdig for tomme tribuner.

Tidligst 15. maj vil bolden igen rulle. Alternativt vil den bedste danske fodboldrække blive sat i gang enten 24. eller 31. maj, lyder ambitionen.