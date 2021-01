DBU ser bort fra Parken til VM-kvalifikationskamp

Dansk Boldspil-Union (DBU) oplyser således på sin hjemmeside, at kampen mod Moldova 28. marts spilles i den midtjyske by.

Det er første gang siden 2007, at en kvalifikationskamp til et mesterskab på herresiden ikke skal spilles i Parken i København.

I efteråret 2007 spillede landsholdet to EM-kvalifikationskampe væk fra Parken på grund af en straf fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) som følge af baneløberen i kampen mod Sverige samme år. Danmark spillede kampene i Aarhus.

I 1991 blev to EM-kvalifikationskampe spillet i Odense, da Parken blev ombygget.

VM-kvalifikationen starter for Danmarks vedkommende i Israel tre dage forinden, mens der efter opgøret i Herning venter en udekamp mod Østrig 31. marts.

Kvalifikationen sætter gang i et noget specielt landsholdsår, hvor Danmark starter jagten på en VM-billet, før der til sommer venter en EM-slutrunde.

- Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med et helt forrygende landskampsår med mange store udfordringer, og derfor bliver det fedt at komme til Herning endnu en gang og spille en meget vigtig kvalifikationskamp, siger landstræner Kasper Hjulmand.

- Vi kender træningsfaciliteterne rigtig godt, så vi kan bruge tiden på bedst mulig vis, når vi skal spille hele tre kampe på kort tid i marts.

Foruden Israel, Moldova og Østrig er Danmark i samme kvalifikationsgruppe som Skotland og Færøerne.

Sidstnævnte var også modstanderen, da landsholdet senest var i aktion i Herning.

I en træningskamp i oktober vandt Kasper Hjulmand 4-0 over Færøerne.

Når Danmark møder Moldova på MCH Arena, er det fjerde kamp på fem år, at landsholdet har hjemmebane i Herning.

Til sommer deltager Danmark ved EM-slutrunden, hvor Parken er udset som hjemmebane for de tre gruppekampe mod Finland, Rusland og Belgien.

På grund af coronapandemien er det dog endnu usikkert, om planen for det i forvejen udskudte EM også bliver den endelige.