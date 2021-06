DBU opfordrer fans til at droppe ølkast ved fejringer

Fadøllene er fløjet i øst og vest, når det danske fodboldlandshold har scoret mål under EM-slutrunden.

Et tegn på glæde hos de danske fans, men også en stor udgift for Dansk Boldspil-Union (DBU), da Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) straffer det med en bøde.

Det siger DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til TV2 Sport.

- Lige nu har vi fået adskillige bøder fra Uefa for ølkast. Og de bøder bliver ved med at vokse, så vi bliver nødt til at få styr på det og finde en anden måde at fejre forhåbentlig mange sejre og mål for det her landshold, siger han.

Danmark spillede sine tre gruppekampe hjemme i Parken i København, og her blev der samlet set scoret fem danske mål, mens den danske sejr over Rusland også blev fejret af fansene.

Ud over at tilskuere risikerer at gå våde hjem, kan det i værste fald gå ud over landsholdet, advarer forbundet.

- Vi kan blive frataget point, hvis vi ikke kan finde ud af at overholde de regler, der er. Det går jeg ikke ud fra, at der er nogen fans, der har lyst til. Så vi bliver nødt til at have en dialog med vores fanklub og de fantastiske landsholdsfans, siger Jakob Høyer.

Kommunikationschefen vil ikke oplyse, hvor meget bøderne er løbet op i.

Danmark er fortsat med i slutrunden og møder på lørdag klokken 18 dansk tid Tjekkiet i Baku i kvartfinalen.