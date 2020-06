DBU og fodboldkvinderne forlænger landsholdsaftale til 2025

Det kvindelige danske fodboldlandshold og Dansk Boldspil-Union (DBU) har forlænget den nuværende landsholdsaftale, så den nu løber til 2025.

Det betyder blandt andet, at DBU nu vil gå benhårdt efter at blive vært for EM i 2025.

Det bekræfter både DBU og Spillerforeningen.

- Med forlængelsen af landsholdsaftalen sikres faste rammer for kvindelandsholdet frem til 2025 og fortsat ambition om at styrke det sportslige setup rundt om holdet samt flere kommercielle aftaler, hedder det i en pressemeddelelse.

Parterne indgik i 2017 den fireårige aftale, som nu er blevet forlænget.

Den blev indgået efter et langvarigt forhandlingsforløb, der skabte en meget omtalt konflikt.

Konflikten betød blandt andet, at Danmark ikke mødte op til en VM-kvalifikationskamp mod Sverige og blev taberdømt 0-3 ved skrivebordet.

DBU meldte afbud, da spillerne ikke var mødt ind i landsholdslejren. Årsagen var, at der på samme tidspunkt blev forhandlet om vilkårene i landsholdsaftalen. Danskerne endte med at misse VM.

Siden dengang har kvindelandsholdet fået en bedre tv-aftale og nye kommercielle partnere. Der har også været tilknyttet en fast fysisk træner, en sportspsykolog til flere af samlingerne og senest en kok og analytiker til træningsturneringen Algarve Cup i Portugal.

Med forlængelsen af aftalen tager landsholdet endnu et skridt i den rigtige retning, mener Pernille Harder.

- Vi er glade for, at vi har forlænget aftalen. Det skaber rammerne for, at vi kan udvikle og styrke det sportslige setup. Det vigtigste for os er at få skabt bedre sportslige vilkår, så vi har de bedste muligheder for at toppræstere og opnå vores høje ambitioner, siger hun.

DBU's direktør, Jakob Jensen, er også begejstret for den nye landsholdsaftale.

- Kvindelandsholdet er i en fantastisk udvikling, og vi vil fortsat gerne udvikle og investere i de sportslige vilkår og holdets udvikling.

- Samtidig har vi nu forudsætningerne klar til at søge om værtskabet for kvinde-EM i 2025, som vil være en kæmpe begivenhed for både Kvindelandsholdet og dansk kvindefodbold, siger DBU-direktøren.