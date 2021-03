DBU og danske fans må afvente Uefa om EM-billetuvished

Der er stor glæde i Dansk Boldspil-Union (DBU) torsdag, efter at kulturminister Joy Mogensen (S) har givet tilsagn om, at der som minimum kan lukkes 11-12.000 tilskuere ind til fodboldlandsholdets EM-kampe i Parken til sommer.

- For få dage siden var der adskillige historier om, at der nok slet ikke kom nogen ind til EM-kampene. Nu ved vi, at der i hvert fald kan komme 12.000 ind, og vi håber, der kan komme endnu flere ind, siger DBU-direktør Jakob Jensen.

- Det betyder, at vi kan lave en langt bedre fest om vores herrelandshold og en fest for hele Danmark til den største sportsbegivenhed på dansk jord nogensinde.

Den udmelding vækker formentlig også glæde hos de mange danske fans, som har købt billet til én eller flere af de fire kampe, som skal spilles i Parken.

Skulle 12.000 tilskuere blive kapaciteten til sommer, er der selvsagt en del, som ikke kan komme ind, selv om de har købt en billet. Og Jakob Jensen ved endnu ikke, hvordan uvisheden omkring billetterne bliver håndteret.

- Det er lidt for tidligt at sige noget om, for det er Uefa, som har solgt billetterne, og Uefa skal jo have tilbagemeldinger fra alle 12 værtsbyer, før de kan lægge en samlet billetplan, siger DBU-direktøren.

- Vi håber, at så mange som muligt af dem, som har købt en billet, kan komme ind, men det beror ikke kun på den melding, der er kommet i dag. Det beror også på den melding, som skal komme midt i april, når ekspertgruppen er færdig.

Her henviser han til regeringens nedsatte ekspertgruppe, som kigger på, hvad der er mulighed for uden at gå på kompromis med det sundhedsmæssigt forsvarlige.

Jakob Jensen fremhæver, at fodbolden har samlet stor erfaring med at afvikle kampe coronasikkert. Sammenholdt med blandt andet en bedre årstid til sommer i forhold til smittespredning og en igangværende vaccineplan håber han, at flere end 12.000 kan tage plads på lægterne.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har stillet krav til de 12 værtsbyer om en garanti for, at der kan lukkes tilskuere ind til EM-kampene, såfremt værtskabet skal beholdes efter coronaudsættelsen fra sidste sommer.

I Joy Mogensens tilkendegivelse er der imidlertid indskrevet det forbehold, garantien for minimum 11-12.000 tilskuere kan blive trukket tilbage, hvis en udvikling af pandemien kræver det.

Spørgsmål: Er det så en tilfredsstillende garanti for Uefa?

- For os er det godt nok, og det gør, at vi kan give Uefa et klart svar. Jeg kan ikke garantere, hvordan Uefa agerer, men det er klart min forventning, at vi nu har mødt ønsket fra Uefa om at skulle stille muligheden for fans på stadion til rådighed. Det er klart nu, at vi kan gøre det, siger Jakob Jensen.

Han understreger, at han hele tiden har haft rimelig ro i maven i forhold til Danmarks fortsatte værtskab, og at DBU nu kan arbejde videre ud fra det netop udmeldte scenarie, men også vil arbejde på scenarier i tilfælde af yderligere åbning for tilskuere.