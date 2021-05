DBU i møde med Fifa: Der skal fart på udvikling i Qatar

Foruden DBU-bossen deltog 24 andre fodboldforbund og VM-organiseringskomitéen fra Qatar, mens en række uafhængige institutioner som Amnesty International (menneskerettighedsorganisation, red.), ILO (Den Internationale Arbejdsorganisation), ITUC (international fagbevægelsessammenslutning) holdt oplæg.

Det digitale møde blev afholdt to uger efter, at DBU i lighed med en række andre fodboldforbund sendte et brev til Fifa-præsidenten med en række opfordringer og ønsker til, hvad Fifa bør gøre for at øge presset på Qatar, så ørkenstaten overholder menneskerettighederne og forbedrer vilkårene for de migrantarbejdere, der er med til at stable næste års slutrunde på benene.

- Mødet viste på den ene side, at der sker fremskridt i Qatar - også store fremskridt sammenlignet med den øvrige golfregion. Det kom tydeligt frem fra de uafhængige og kritiske organisationer, som deltog på mødet.

- På den anden side er der også indikationer på, at det skal gå hurtigere, og at der skal gøres endnu mere frem mod VM, så man kan få implementeret reformer, der sikrer, at det nuværende fokus på menneskerettigheder fortsætter på den anden side af VM, siger Jakob Jensen.

På mødet redegjorde Fifa for forbundets dialog med myndigheder og samarbejdspartnere i Qatar.

Spørgsmål: Kan I være tilfredse med de svar, som Fifa kom med?

- Jeg er glad for, at de uafhængige organisationer siger, at der sker betydelige fremskridt til gavn for migrantarbejderne.

- Fifa rejste selv spørgsmålet om antallet af dødsfald og årsagen til dødsfaldene blandt migrantarbejderne. Fifa vil lave en plan for, hvordan man kan intensivere indsatsen for at få skabt endnu flere fremskridt i Qatar, siger Jakob Jensen.

Han henviser til, at avisen The Guardian via indsigtsfulde kilder er kommet frem til, at, at mindst 6500 migrantarbejdere har mistet livet i Qatar, siden landet blev tildelt VM-værtskabet i 2010.

DBU-direktøren håber, at Fifa vil lægge endnu mere pres på Qatar.

- Jeg synes, at Fifa har iværksat en række gode ting, men Fifa har også en forpligtelse til at lægge sig endnu mere i selen, siger han.

Spørgsmål: Så er det dit indtryk, at de breve, I og andre fodboldforbund sendte til Fifa for to uger siden, er med til at rykke noget?

- Ja, det synes jeg, de er. Jeg kender ikke Fifas nærmere planlægning, men Fifa anerkendte i hvert fald på mødet, at der er brug for endnu mere dialog med de nationale forbund, og det er et udløb af de breve, tror jeg.

- Fifa forholdt sig til den rejste kritik, og selv om der ikke er flueben ved alle de kritikpunkter, vi rejste, så er jeg overbevist om, at Fifa har hørt os. Så vores dialog med Fifa fortsætter med uformindsket styrke herfra, siger Jakob Jensen.

Næste skridt for DBU er et møde med andre kritiske forbund. I fællesskab vil de eventuelt stille spørgsmål til Fifa, som forbundet skal besvare 21. maj på den årlige Fifa-kongres.

- Det tager tid at få lavet forandringer i Qatar, men nu har Fifa hørt det fra flere forbund i dag, og Fifa ved, at de skal forholde sig til den kritik og komme med svar på de spørgsmål, der er stillet i dag.

- De kan nok ikke nå at komme med svar på alt 21. maj, men der er grundlag for, at man kan tale om det igen der, siger Jakob Jensen.

VM i Qatar afvikles i november og december 2022.