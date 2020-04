DBU har fået forlænget svarfrist om EM-kampe til 8. maj

Dansk Boldspil-Union (DBU) har fået otte dage mere til at svare Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, om København kan afvikle EM-kampene næste sommer i Parken.

Nu lyder fristen for svar 8. maj i stedet for 30. april.

Forhandlingerne skrider positivt fremad, og Uefa har accepteret, at deadline bliver rykket til fredag den 8. maj, oplyser DBU.

Den seneste uge har DBU, Københavns Kommune samt Uefa og ASO - organisationen bag Tour de France - været i dialog om sagen.

Parterne har forsøgt at skabe en løsning, der gør det muligt at afholde fire EM-kampe og starten på Tour de France i København inden for kort tid i sommeren 2021.

Overborgmester Frank Jensen melder om positive tegn og fortæller, at forhandlingerne skrider fremad.

- Jeg er glad for, at alle parter knokler for at finde en løsning, så vi kan få et brag af en sportssommer i København med både EM og Tour de France.

- Der er intet i verden, København hellere vil end at lægge by til begge arrangementer næste sommer.

- Er der noget, vi trænger til, er det fest og oplevelser - og jeg er glad for, at alle involverede har lagt sig i selen for at få det til at lykkes og give plads til hinanden, siger Frank Jensen.

DBU-formand Jesper Møller har siden udskydelsen af EM fra 2020 til 2021 været bekymret for afviklingen af kampene i Parken.

- At afholde EM-kampe i København er en historisk mulighed, og i DBU vil vi gøre alt, for at det kommer til at ske, siger Jesper Møller.

DBU og Københavns Kommune har været i en lang række møder og tæt dialog for at udarbejde de nødvendige kontrakter og bindende erklæringer, oplyses det.

Det hele skulle efter planen have været klar torsdag, men nu har parterne fået over en uge mere til at få styr på det.

- Det er positivt, at der er fremskridt i forhandlingerne, og at vi får ekstra tid til at forsøge at skabe en løsning, hvor der både kan være EM-fest og Tour de France i København inden for få uger i sommeren 2021, siger DBU-formanden.