DBU giver U17-spillere kort karantæne i lattergas-sag

- Jeg kan bekræfte, at der har været en sag med tre spillere og lattergas på vores U17-landshold for herrer, men vi kan ikke dokumentere, at alle tre spillere har indtaget lattergas, siger Flemming Berg, der er talentudviklingschef i DBU, til B.T.

Han oplyser, at DBU efterfølgende har været i tæt dialog med spillernes klubber, samt at unionen har haft spillerne og deres forældre til samtale, og her har DBU indskærpet, at unionen ser på hændelsen med stor alvor.

Det er første gang, at man oplever en sag med lattergas i DBU

- Vi har aldrig oplevet det her før, og generelt er vores spillere på U-landsholdene meget seriøse omkring det at dyrke elitesport. Vores regler og retningslinjer er helt klare og tydelige på det her område, siger Flemming Berg.

Talentudviklingschefen understreger, at de generelle regler for U17-landsholdsspillere fremadrettet vil blive strammet yderligere op.

I Danmark er det lovligt at købe lattergaspatroner, men salg med henblik på beruselse er forbudt.

U17-landsholdet møder i slutningen af februar Frankrig i to testkampe.