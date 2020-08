DBU forventer tomt Parken mod Belgien og England

Kasper Hjulmands debut som dansk landstræner kan meget vel komme til at foregå i et tomt Parken.

De forestående Nations League-kampe mod Belgien og England 5. og 8. september ser nemlig ud til at blive for tomme tribuner på grund af coronavirus.

Det forventer Dansk Boldspil-Union (DBU), efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har meddelt DBU, at det formentlig ikke er tilladt at have tilskuere til kampene.

Uefas udmelding kommer efter et møde mellem direktører og generalsekretærer i forbundets 55 medlemslande.

En endelig beslutning er endnu ikke truffet, men det forventes, at Uefas magtfulde eksekutivkomité vil træffe en afgørelse i løbet af få dage.

Udsigten til et tomt Parken giver ærgrelse i DBU.

- Belgien og England har to af verdens bedste landshold i øjeblikket, og kampe mod dem i Parken kunne være kæmpe fodboldoplevelse for danske fans.

- Sundhed er vigtigere end fodbold, og vi må forvente at skulle spille de to kampe bag lukkede døre. Vi håber, at fans vil bakke op bag tv-skærmen, så trænere og spillere og trænere kan mærke det inde på stadion, siger kommunikationschef Jakob Høyer til unionens hjemmeside.

2020 har i forvejen været et kedeligt år for landsholdsfodbolden.

Der har således ikke været spillet en eneste A-landskamp i løbet af året. Danmark skulle have mødt Færøerne og England i testkampe i marts, mens Sverige og Norge ventede i testkampe i juni.

De fire kampe blev dog aflyst, mens EM-slutrunden, der skulle være afviklet i juni og juli, er udskudt til næste år.