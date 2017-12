DBU-formand tager afstand fra Vitaly Mutkos VM-rolle

- Det bryder jeg mig selvfølgelig ikke om. Det, synes jeg ikke, er en god idé, når man er udelukket, siger Jesper Møller.

DBU-formanden henviser til, at Vitaly Mutko forleden fik livslang karantæne af Den Internationale Olympiske Komité (IOC), men han er af Rusland udpeget til at stå i spidsen for den komité, der arrangerer VM-slutrunden.

- Han har ikke kunnet opnå genvalg til Fifas Council, for så kunne han være smidt ud der, men det kan vi ikke, når han er smidt ud, for han kunne ikke bestå integritetstjekket.

- Det er Rusland som nation, der har udpeget ham, siger Jesper Møller, der i øjeblikket er på ferie i USA.

Mutko blev tirsdag udelukket fra al arbejde i IOC på grund af sin rolle i hele den store dopingskandale i Rusland, der kredser om vinter-OL i Sotji i 2014.

Torsdag meddelte Mutko, at han var klar til at træde tilbage, men den tidligere russiske sportsminister undlod at sige, hvilken post han ville træde tilbage fra. Han er også præsident i Det Russiske Fodboldforbund.

Jesper Møller henviser til, at Vitaly Mutko forsøgte at genopstille til en af de europæiske poster i Fifa Council for et halvt år siden. Det lykkedes dog ikke for Mutko, da han ikke kunne bestå et integritetstjek ifølge Jesper Møller.

- Så den sanktion og konsekvens, som Mutko kan få i Fifa. Den er trådt i kraft inden for det seneste halve år. Han er ude af Fifa, og han har ingen poster i Uefa.

- Så jeg forstår godt, at Uefas præsident siger, at det ikke har været på dagsordenen i Uefa, fordi det er ikke et Uefa-spørgsmål. Han er ude, siger Jesper Møller.

Den danske fodboldformand vil sende sin bekymring videre i systemet hos begge de store fodboldforbund.

- Fifa arrangerer VM i fodbold. Det er Fifas kampe, der er placeret i Rusland, men det er klart, at med de holdninger og værdier, som vi står med i Danmark og i de nordiske lande, så bliver vi nødt til at italesætte det både i Fifa og Uefa, siger Jesper Møller.

Han mødes i december med Niels Nygaard, der er formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF), og Jesper Møller mødes senere i januar med de øvrige fodboldformænd i de nordiske lande.

- Jeg har aftalt et møde med Niels Nygaard, hvor jeg vil diskutere med ham, hvad vi kan gøre i relation til denne her situation med Mutko.

- Vi kan ikke løse det alene hverken i DBU eller i Danmark. Så jeg er simpelthen nødt til at diskutere det med Niels.

- Jeg har allerede aftalt et møde med de øvrige nordiske formænd. Vi mødes ultimo januar, for det her diskuteres også i de andre nordiske lande.

- Så har vi en mulighed for at bringe det videre i systemet både i Uefa og Fifa, og det vil vi gøre, siger Jesper Møller.

Han påpeger, at Danmark har en rolle som frontløber, når det handler om at tage afstand for overtrædelse af menneskerettigheder og doping.

- Derfor bliver vi også nødt til internationalt igen at italesætte, at når vi er så nultolerante og klare i mæglet om doping, så skal man være påpasselig med, hvilke personer man sætter til at håndtere arrangementer.

- Vi har været nogle af dem, der har været mest klare i spyttet, når det gælder menneskerettigheder og holdninger til doping.

- Vi taler generelt med en stærk stemme. Så det er en fordel, at vi står sammen, siger Jesper Møller og henviser til mødet med de øvrige nordiske formænd.