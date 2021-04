Formand for DBU, Jesper Møller, har ikke meget til overs for de europæiske storklubber, som er ved at stifte deres egen Super League. (Arkivfoto)

DBU-formand støtter ekskludering af udbryderklubber

Formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, støtter op om, at de 12 klubber, som er i gang med at stifte en europæisk udbryderliga, skal smides ud af det øvrige fodboldfællesskab.

I en pressemeddelelse fra DBU siger Møller:

- Nok er nok! Vi skal beskytte den europæiske sportsmodel, og den her situation er en god anledning til at statuere et eksempel.

- Der er to veje. Enten vælger man fællesskab og solidaritet, eller også vælger man grådighed og egoisme.

Og vælger de 12 storklubber at realisere de fremlagte planer om en udbryderliga som konkurrent til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) klubturneringer, så skal det have konsekvenser øjeblikkeligt, mener han.

- Det er altafgørende for fodboldens fremtid, at vi fastholder de åbne turneringer, så det altid vil være muligt at stræbe efter mere, siger Jesper Møller.

- Vi ser ideen om en lukket europæisk liga som noget, der ødelægger de idealer. Det er en meget dårlig idé, og derfor ser vi ikke andre udveje end at udelukke de 12 klubber.

Fredag er der møde i Uefas eksekutivkomité, hvor det skal drøftes, hvordan forbundet skal stille sig over for klubberne, som er på vej til at gå enegang.

Divisionsforeningen, som er sammenslutning af de danske klubber, har også tilkendegivet, at man er stærkt imod den nye udbryderliga.