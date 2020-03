DBU-formand sår tvivl om København som EM-vært i 2021

- Vi har alle glædet os til at holde en kæmpe fodboldfest i København og i resten af Danmark, og vi vil gerne være med i 2021.

- Vi bliver dog nødt til at undersøge, hvad der er muligt, både i forhold til Parken, hoteller og resten af det kæmpe setup, det er at afholde fire kampe i en EM-slutrunde. Vi ønsker en ansvarlig og bæredygtig løsning, siger DBU-formand Jesper Møller i en pressemeddelelse.

Efter tirsdagens beslutning om at udskyde EM-slutrunden begynder nu arbejdet med at se på, hvad der kan lade sig gøre i de 12 oprindelige EM-værtsbyer i sommeren 2021.

Uefa ønsker at fastholde konceptet med 12 værtsbyer.

På et pressemøde tirsdag slog Jesper Møller fast, at udgangspunktet er, at København også i 2021 får de fire EM-kampe, som skulle være spillet i hovedstaden til sommer, hvoraf de tre var med Danmark på banen.

- Udgangspunktet for det turneringsmæssige setup er det samme som i 2020.

- Hvis infrastrukturen er på plads, kommer København til at få sine fire kampe i 2021, siger Jesper Møller på pressemødet.

Men først skal det altså undersøges, om det er muligt for København at huse EM-kampene et år senere end planlagt.

Formanden gør det helt klart, at DBU bakker op om udsættelsen af slutrunden som følge af coronakrisen.

- Vi bakker fuldstændigt op om regeringen og myndighedernes tiltag den sidste tid og har derfor også truffet de fornødne tiltag i fodboldens verden.

- Derfor må vi også erkende, at det vil være uansvarligt at afvikle en EM-slutrunde med tusindvis af fans, der rejser på tværs af landegrænser og holder fodboldfest både på og uden for stadioner, siger Jesper Møller.