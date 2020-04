DBU-formand sår tvivl om EM-kampe i Parken

Dansk Boldspil-Union (DBU) vurderer, at det er fifty-fifty, om Danmark kan afvikle EM-kampene i Parken i 2021. Det fortæller DBU-formand Jesper Møller til DR Sporten.

- Jeg er fortsat bekymret for, om vi kan få afviklet kampene i København. Lige nu vurderer jeg, at det er fifty-fifty, om vi lykkes med, at kampene kan afvikles, siger Jesper Møller til DR Sporten.