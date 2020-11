DBU-formand forventer fortsat EM i Danmark i 2021

Den franske avis Le Parisien skrev mandag, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) overvejer at sløjfe planerne om at afvikle slutrunden i 12 forskellige lande - deriblandt Danmark.

Dansk Boldspil-Union (DBU) regner fortsat med, at Danmark skal være vært for en del af EM-slutrunden i 2021.

Årsagen er coronapandemien, der lige nu gør det usikkert, om det er muligt at sprede turneringen ud over hele Europa. Ifølge avisen arbejder man med et alternativ med kun én værtsnation.

Men foreløbig er der ikke noget, der har ændret sig i EM-planerne, siger DBU-formand Jesper Møller i et interview med B.T.

- Der er historier hele tiden. I sidste uge var det England, der skulle have samtlige kampe. Jeg mener, det var i den forbindelse, Aleksander Ceferin (Uefa-præsident, red.) udtalte sig.

- Han har sagt, at foreløbigt kører vi efter planen. Og det gør vi også i Danmark. Vi har ikke hørt andet, siger Jesper Møller.

Le Parisien skriver, at Rusland skulle være inde i billedet som enearrangør, hvis Uefa bliver tvunget til at ændre planer.

Ifølge Jesper Møller afhænger beslutningen af, hvordan coronapandemien udvikler sig i det nye år.

- Men det er pandemien, der afgør det. Du kan se på Ceferins udtalelser, at han er positiv og forventer, at vi kan gennemføre det setup, der er aftalt for flere år siden, og som vi planlægger efter.

- Men det kan heller ikke nytte noget at lege struds, og det er egentligt også det, han siger. EM vil blive gennemført. Og så er det et spørgsmål om, hvad der sker med pandemien.

- Og det følger vi alle sammen med i. Der er god tid endnu, og mig bekendt er der ikke truffet nogen beslutning endnu om noget som helst, siger DBU-formanden.

Efter planen skal Parken i København lægge græs til fire EM-kampe.