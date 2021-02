DBU-formand forbereder kulturminister på EM-deadline

Men med godt fire måneder til mesterskabet er der snart behov for, at myndighederne træffer en beslutning, mener Dansk Boldspil-Unions (DBU) formand, Jesper Møller.

Fredag holdt han et møde med kulturminister Joy Mogensen (S) og flere andre interessenter fra sportens verden.

Et af emnerne på dagsordenen var EM, og Møller gjorde det klart, at en deadline nærmer sig.

- Når vi kommer til påske, skal regeringen forvente, at der skal finde en afklaring sted.

- Uefa har bedt om at få noget at vide op mod kongres og exco-møde (møde i eksekutivkomitéen, red.) 19. og 20. april.

- Så kan vi heller ikke vente længere. Det er vigtigt, og det er ikke DBU eller Uefas beslutning. Det afhænger af, hvad regeringerne og sundhedsmyndighederne i de 12 værtslande tillader, siger han.

Situationen med coronapandemien udvikler sig hele tiden, og ministeren kunne ikke sige noget om restriktionerne til den tid på fredagens møde.

Møller har da også forståelse for, at det kan være svært at planlægge adskillige måneder frem i tiden i den nuværende situation.

- Der var ikke noget konkret svar fra ministeren. Hun henviste til, at vi er en del af de samlede restriktioner for landsholds-, divisionsforenings- og breddefodbold, siger DBU-formanden, som også brugte mødet til at lufte sin bekymring for, at klubberne for tiden mister medlemmer.

Restriktionerne i Danmark varer foreløbig frem til 28. februar.

De rammer også fodboldklubberne i Danmark, som ikke må lukke fans ind til kampe.

Der er planer om at udvikle et digitalt coronapas, som viser, at man er vaccineret mod coronavirus. Men præcis hvordan og hvornår det kan bruges, vides endnu ikke. Det skal afklares i de kommende måneder i samarbejde med kulturlivet.