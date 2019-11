DBU-formand: Vi får aldrig sådan en slutrunde igen

Det samme gjorde formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, der fejrer, at Danmark udnytter en unik chance for at spille en slutrunde på hjemmebane.

- For dansk fodbold betyder det, at vi har mulighed for at vise vores landshold på øverste hylde ved det europamesterskab, vi har kæmpet så hårdt for at få hjem.

- Vi kommer aldrig igen til at få en slutrunde af den her karakter, så det er helt afgørende, at det danske landshold er med, så vi kan spille på hjemmebane, siger han.

Danmark skulle blot bruge det ene point i Dublin for at sikre EM-billetten, men det holdt hårdt.

Godt nok bragte Martin Braithwaite Danmark på 1-0 i anden halvleg, men Irland udlignede med fem minutter igen og pressede på for endnu en scoring.

Den kom ikke, og det betyder, at Danmark nu kan se frem til mindst to gruppekampe på hjemmebane i Parken ved næste års EM-slutrunde.

Efter kampen hilste Jesper Møller på spillerne i omklædningsrummet.

- Jeg har snakket med dem. Jeg skal ikke sige noget. Det klarer Åge Hareide og Peter Møller. Jeg har pænt ønsket dem alle sammen tillykke og sagt, at de ikke behøver at gøre det så spændende næste gang, siger Jesper Møller.

København er en af 12 værtsbyer ved EM, der afholdes fra 12. juni til 12. juli næste år.

I alt deltager 24 lande i EM-slutrunden.