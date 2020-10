DBU-formand: Udbryderliga får konsekvenser for storklubber

Det sker ugen efter, at Sky Sports på baggrund af unavngivne kilder skrev, at Liverpool og Manchester United er i dialog om en superturnering, der kan få deltagelse af op til 18 klubber fra England, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien.

Josep Maria Bartomeu annoncerede tirsdag aften sin afgang som FC Barcelonas præsident og fortalte i samme ombæring, at klubben havde sagt ja til en plads i ny europæisk superliga.

Ifølge det britiske medie vil storklubberne deltage i turneringen fremfor Champions League, men stadig være med i deres nationale ligaer.

Det kan de dog glemme alt om, fastslår Dansk Boldspil-Unions (DBU) formand, Jesper Møller, der også er medlem af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) eksekutivkomité.

- De klubber, der hellere vil spille i et andet, lukket system, kan ikke være en del af aktiviteterne i Fifa (Det Internationale Fodboldforbund), Uefa eller de nationale forbund. Det håber jeg, at de er klar over.

- Man kan glemme alt om at spille i sin egen lukkede turnering og samtidig spille i en national liga. Det er enten-eller efter de nuværende regler, siger Jesper Møller.

Det er heller ikke en mulighed, at de største klubber spiller i en lukket liga i Uefa-regi.

- Vores åbne turneringsstruktur er slet ikke til diskussion. Den er bygget på et solidarisk pyramidesystem, hvor pengene flyder fra toppen til bunden.

- Det er i tråd med EU's konkurrenceregler, og en udbryderliga kan være i strid med konkurrencereglerne, siger DBU-formanden.

Han tilføjer, at hverken Uefa, Fifa, klubsammenslutningen European Club Association (ECA) eller sammenslutningen af de europæiske ligaer (EL) støtter en udbryderliga.

Strukturen i de europæiske klubturneringer fra 2024 er endnu ikke fastlagt, og storklubbernes planer om en udbryderliga kan tolkes som et pres på Uefa om bedre vilkår.

- Det kan ikke udelukkes, men jeg synes, at klubberne skal tænke sig godt om, for den slags trusler virker i hvert fald ikke på mig. Og hvad en nu tidligere Barcelona-præsident siger, må stå for hans egen regning, siger Jesper Møller.

ritzau/