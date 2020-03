DBU følger coronaudvikling op til landsholdsudtagelse

Testkampe mod Færøerne og England venter senere i marts for det danske fodboldlandshold, men spredningen af coronavirus kan potentielt få indflydelse på, hvordan den danske trup til kampene ser ud.

Tre af de sædvanlige landsholdsspillere, Christian Eriksen, Simon Kjær og Andreas Cornelius, bor i nogle af de regioner, som Udenrigsministeriet fraråder "alle ikke-nødvendige rejser til".

Og ifølge Sundhedsstyrelsen bør alle, der har været i risikoområder, blive hjemme i 14 dage.

Derfor holder Dansk Boldspil-Union (DBU) øje med udviklingen i forhold til landsholdsudtagelsen. Det siger forbundslæge Morten Boesen til Politiken.

- Lige nu er det sådan, at meget kan ændre sig fra dag til dag, så det er for tidligt at sige, præcis hvad vi vil gøre. Når vi kender truppen, og jeg har talt med Åge (Hareide, landstræner, red.), vil vi snakke med de enkelte spillere og se, hvad situationen er på det tidspunkt. Også for at høre, hvad de enkelte klubber gør, siger Morten Boesen.

En stribe fodboldkampe i Italien er allerede blevet udsat på grund af udbruddet af coronavirus i Italien, og onsdag besluttede Italiens regering, at alle sportsbegivenheder i Italien i en måned vil blive afholdt uden tilskuere for at stoppe udbredelsen af virusset.

Christian Eriksen og Simon Kjær spiller for henholdsvis Inter og AC Milan, der begge er fra Milano, som er hovedbyen i regionen Lombardiet.

Andreas Cornelius spiller for Parma, som ligger i Emilia-Romagna.

Morten Boesen var for nylig med til at beslutte, at kvindelandsholdets Sofie Junge, der til daglig spiller i Juventus, ikke rejste med på landsholdets træningslejr i Algarve i Portugal.

- Det er en speciel og usikker situation, fodbolden står i, og man kan da frygte, at det kan gribe mere om sig, end vi umiddelbart tror. Men der er også en teoretisk mulighed for, at det går den anden vej, hvilket vi kan håbe på, siger han.

Danmark har endnu to testkampe mod Norge og Sverige i juni, før det går løs ved sommerens EM-slutrunde. Her er Danmark i gruppe med Finland, Belgien og Rusland.