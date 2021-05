DBU får sat møde i stand med Fifa om VM i Qatar

- Som reaktion er vi blevet indkaldt til et møde sammen med de nordiske forbund, og vi forventer at få nogle besvarelser.

- Udover Fifa vil der være repræsentanter fra Qatar til stede på mødet og fagforeninger og menneskerettighedsorganisationer, så vi får den samlede palette med, siger Jesper Møller.

Formanden fortæller, at Qatar har vedtaget en række reformer, der har forbedret forholdene i ørkenstaten.

DBU har nu fokus på, at lovmæssige forbedringer i Qatar rent faktisk bliver eksekveret.

- Faren er, at forbedringerne ikke bliver gennemført, og at der sker en tilbagerulning.

- Det har vi fokus på og forsøger at italesætte, og så er jeg sikker på, at vi når i mål, siger Jesper Møller.

Han slår fast, at DBU's strategi fortsat er tilstedeværelse og at føre en kritisk dialog over for Qatar. Der er planer om et besøg hos den kommende VM-vært i slutningen af året.