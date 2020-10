Det var forkert, da FCK i anden halvleg fik et mål annulleret for offside, siger DBU's Dommerudvalg.

DBU erkender: VAR-team fejlede ved underkendt FCK-mål

FC København blev snydt for en scoring i søndagens sene superligakamp mod FC Nordsjælland i Parken.

Det erkender formanden for Dansk Boldspil-Unions (DBU) Dommerudvalg, Michael Johansen, dagen efter kampen.

Det var et mål af FCK's Viktor Nelsson, der i anden halvleg blev underkendt for offside. Men det har efterfølgende altså vist sig at være forkert.

- Der sker i situationen en meget beklagelig fejl i brugen af offsidesoftwaren. VAR-teamet sætter offsidelinjen forkert og kommer derfor til den forkerte afgørelse om at annullere scoringen.

- Målet til Victor Nelsson burde have talt. Det er en menneskelig fejl, som selvfølgelig ikke må ske, siger Michael Johansen i en pressemeddelelse.

Det fremgår af billeder fra situationen, at offsidelinjen ikke blev placeret ved den rigtige FCN-spiller. Forsvarsspilleren Ulrik Yttergård Jenssen var nemlig placeret længere tilbage end Mads Thychosen, hvor linjen blev trukket.

Det er operatørerne i VAR-vognen, der manuelt sætter de streger, som offsidebeslutninger efterfølgende bliver truffet ud fra.

VAR-systemet er blevet indført fra denne sæson i Superligaen.

Det skal ved hjælp af videobilleder hjælpe ligaens dommere med at træffe de rigtige beslutninger i afgørende situationer.

Systemet blev brugt to gange i søndagens opgør.

Første gang førte det til et tilsyneladende korrekt dømt straffespark til FCK, inden det fejlagtigt var med til at annullere et mål.

- I VAR-teamet føler vi en forpligtelse til at være åbne og transparente, og derfor vil vi gerne erkende, når vi laver en stor fejl.

- Det er et fælles projekt, og vi har alle en opgave i at få VAR til at lykkes til gavn for Superligaen, lyder det fra Michael Johansen.

Søndagens opgør endte 3-2 til FCK, og fejlen fik derfor ikke afgørende betydning for kampens udfald. Det var FCK's første sejr i superligasæsonen.