DBU er uenig med svenskere: Uefas dom var rimelig

Danmark er nu kommet i fare for at blive straffet hårdere af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), efter at Sverige tirsdag har anket den straf.

De danske fodboldkvinder blev i november taberdømt med 0-3 til Sverige for at udeblive fra en VM-kvalifikationskamp mod svenskerne i oktober.

Det er Uefas appeludvalg, der skal håndtere den svenske anke.

I Dansk Boldspil-Union (DBU) ærgrer kommunikationschef Jakob Høyer sig over svenskernes anke.

- Det må vi jo tage til efterretning. Og så vil vi sætte os ned og læse deres indsigelse og forholde os til, om vi også skal svare Uefa. Det har vi ikke besluttet os for endnu, siger Jakob Høyer.

Han mener, at den oprindelige straf var hård og rimelig.

- Jeg ved ikke, om det kommer bag på os. Men vi mener, at når vi læser hele kendelsen fra Uefa, som vi har fået for et par dage siden, at der er en god sammenhæng mellem Uefas redegørelse og opfattelse af sagen og den sanktion, der er kommet mod kvindelandsholdet og DBU.

- På det grundlag synes vi egentlig, at det er en rimelig sanktion, der er faldet, og at den ikke bør være kraftigere end det, siger Jakob Høyer.

DBU aflyste i oktober kampen mod Sverige, fordi unionen var midt i en konflikt med spillerne og Spillerforeningen om vilkårene for at spille på landsholdet.

Spillerne ville ikke møde op i DBU's træningslejr, så længe vilkårene ikke blev forbedret efter deres ønske.

Det betød, at Uefa efterfølgende straffede Danmark med et 0-3-nederlag til svenskerne og tildelte DBU en bøde på 20.000 euro. Den straf var hård nok, mener man i DBU.

- At blive taberdømt på skrivebordet i stedet for at have mulighed for at vinde en kamp på banen er en alvorlig straf.

- Vi mister tre point og er dermed et skridt bagud i forhold til at kvalificere os til VM i Frankrig om to år. Og det er ikke nogen fordel.

- Hvis Sverige gerne vil have os smidt ud af turneringen for på den måde at få en lettere vej til VM-slutrunden, så kan det godt være, at det med svenske briller skulle have været anderledes.

- Jeg synes stadig, at fodbold skal afgøres på banen og ikke på et skrivebord, lyder det fra Jakob Høyer.