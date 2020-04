DBU-direktør øjner højt niveau i kvinde-EM

Udskydelsen af fodboldkvindernes EM-slutrunde kan være medvirkende til at sikre, at turneringen holder et højt niveau.

Det vurderer Jakob Jensen, der er direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU), efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) onsdag besluttede at udskyde slutrunden til 2022 som følge af hele coronakrisen.