DBU-direktør forventer EM-fest med tilskuere i Parken

EM til sommer med fire kampe på dansk grund bliver afviklet med tilskuere, og der er ikke fare for, at Danmark ikke kan leve op til sin rolle som et af de 12 værtslande.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har ellers slået fast, at alle EM-værter skal kunne garantere tilskuere til kampene senest 7. april.

Og lige nu er det slet ikke tilladt med tilskuere til fodboldkampe i Danmark.

Derudover er der i den seneste genåbningsplan lagt op til, at en ekspertgruppe først i midten af april "kommer med forslag til, hvordan større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt".

DBU-direktøren er dog ikke bekymret for, at tidshorisonten for ekspertgruppen kan gå ud over Danmarks rolle som EM-vært.

- Det er slet ikke noget, vi spekulerer i. Vi arbejder benhårdt i at realisere en værtsrolle så godt som overhovedet muligt, og vi er i god dialog med regeringen om det.

- Vi forbereder os intenst med masser af frivillige, dygtige medarbejdere. Vi har masser af møder med Uefa og har ikke fået nogen indikationer på, at det skulle gå anderledes.

- Med den melding, der er kommet fra Uefa, er der et krav om tilskuere på stadion. Og det er jeg fortrøstningsfuld om, at det kommer vi også til at kunne levere, siger Jakob Jensen.

Han hæfter sig ved DBU's dialog med regeringen samt de seneste udmeldinger fra statsminister Mette Frederiksen og kulturminister Joy Mogensen.

- Jeg tror ikke, der er grund til bekymring. Jeg har noteret mig, at statsministeren har sagt, at hun forventer en normal sommer.

- Vi skal først spille de fodboldkampe til sommer. Og en normal sommer er ikke en sommer, hvor der er en slutrunde i Danmark uden tilskuere på lægterne. Der må være fans på stadion.

- Jeg har også noteret mig, at kulturministeren har sagt, at regeringen er klar til at give os et svar inden 7. april, hvor vi skal melde tilbage til Uefa.

- Vi har en fin dialog med regeringen om tilskuere til EM, så jeg håber, at den dialog også vil give et resultat, hvor at de danske fans vil få lov til at få den fantastiske oplevelse at se deres eget hold spille på hjemmebane til en slutrunde, siger DBU-direktøren.

Han understreger, at regeringens ekspertgruppe godt kan komme med sine resultater i midten af april, uden at det går ud over Danmarks mulighed for at overholde Uefas deadline 7. april.

- Jeg tror, de to ting skal ses uafhængigt af hinanden. Kulturministeren har sagt, at der kommer en melding til os inden 7. april.

- Så kan man have en forhåbning til, at den ekspertgruppe vil finde frem til, at det er sikkert at gå til fodbold på stadion.

- Og så kan det være, at endnu flere kan få lov til at komme ind på stadion, når først ekspertgruppen har afsluttet sit arbejde, lyder det fra Jakob Jensen.

Der bliver dog formentlig ikke tale om et udsolgt Parken til EM, det skal stadig være sundhedsmæssigt forsvarligt. Men mindre kan også gøre det ifølge DBU.

- Vi forestiller os, at det bliver en fantastisk fest. Hvor mange tilskuere, der konkret kommer ind på stadion, må bero på myndighedernes anvisninger og smittesituationen på det tidspunkt.

- Jeg tror, det er de færreste, der forestiller sig, at alle 12 europæiske fodboldstadioner vil være fuldt udsolgte. Altså med lige så mange som i normale tider.

- Men vi har et ønske om at få så mange som overhovedet muligt ind, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt, siger Jakob Jensen.

Eksempelvis skal det være langt større end superligaordningen, der i en periode tillod 500 personer at komme på stadion.

Uefa vil have EM-kampene til at ligne det normale produkt med folk på lægterne. Tomme stadioner vil gøre ondt på Uefas produkt.

Den bekymring er der dog heller ikke grund til at have, understreger Jakob Jensen.

- Om det bliver helt fyldte stadioner, tør jeg ikke sige noget om. Det er ikke op til mig at afgøre.

- Men jeg håber, at der kommer betydeligt flere tilskuere ind end 500. Og den dialog, vi har med regeringen, peger i den retning, siger Jakob Jensen.

DBU er klar, Parken er klar, fansene er klar, så der mangler blot en godkendelse fra regeringen.

- Vi har investeret. Vi har også nogle ting på vej. Et coronapas. En vaccineplan. En sommersæson med forhåbentligt godt vejr.

- Så vi synes, der er rigtig mange ting, der peger i retning af, at mange mennesker kan komme ind og se EM, siger Jakob Jensen.

EM afvikles fra 11. juni til 11. juli.