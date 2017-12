DBU-direktør fortryder ikke konflikt med kvindelandsholdet

Selv om DBU-direktør Claus Bretton-Meyer ærgrer sig over konflikten, fortryder han den ikke. Det fortæller han i et interview med BT.

- Vi skulle aldrig have været i en situation, hvor vi var nødt til at aflyse en venskabskamp og en kvalifikationskamp mod Sverige, siger han til BT og fortsætter:

- Men omvendt bliver jeg nødt til at sige, at det har været en nødvendig proces for at komme til en krystalklar forståelse af, hvad det her drejer sig om i vores aftaler.

Konflikten betød, at en venskabskamp mod Holland blev aflyst i september. I oktober var det så en VM-kvalifikationskamp mod Sverige, som blev aflyst.

Efterfølgende blev Danmark taberdømt 0-3.

- Det har været væsentligt for DBU at sige, at vi ikke vil forhandle med ryggen mod muren.

- Vi vil ikke tvinges til at være i en situation, hvor vi skal give os på et punkt, for ellers møder spillerne ikke op, siger DBU-direktøren.

Forhandlingsklimaet mellem Claus Bretton-Meyer og Spillerforeningens direktør, Mads Øland, er blevet beskrevet som en forhindring på vejen til at nå til enighed.

Men DBU's direktør understreger, at han har stor respekt for Mads Øland. De har et "fint samarbejde", fremhæver han.

- Jeg trækker altid på smilebåndet, når det bliver fremhævet, at vi skulle være ved at komme op at slås, siger Claus Bretton-Meyer.

Det danske kvindelandshold ligger på trods af skrivebordsnederlaget på andenpladsen i VM-kvalifikationens gruppe fire efter tre kampe.

Næste kvalifikationskamp spilles 9. april på hjemmebane mod Ukraine.