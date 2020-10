DBU-direktør: Det er selve fodboldens dna der lider

På et pressemøde fredag forlængede statsminister Mette Frederiksen en lang række coronarestriktioner.

Hos DBU er direktør Jakob Jensen ærgerlig over, at regeringen ikke har tillid til, at klubberne kan håndtere tilskuere på en coronasikker måde.

- På den ene side har jeg fuld forståelse for, at vi står i en vanskelig situation, hvor regering må træffe nogle beslutninger.

- På den anden side mener jeg ikke, man i tilstrækkelig grad har taget højde for de resultater, vi har lavet med superligaordningen, siger Jakob Jensen.

Han er bekymret for mere end blot de økonomiske konsekvenser, som den forlængede suspendering af superligaordningen kan få.

- Det er selve fodboldens dna, der lider. Fodbold lever og ånder for dens fans. Begejstringen og sorgerne man får, får man, fordi man er en del af noget større og en del af et fællesskab.

- Så jeg tror, man skal være opmærksom på, at et sundhedsbegreb både er fysisk og mentalt, siger han.

Superligaordningen tillader klubberne at inddele stadion i sektioner med 500 personer i hver. På den måde kan man fylde stadion delvist op med tilskuere.

Hos Divisionsforeningen stiller man sig undrende over for beslutningen om ikke at genoptage tilskuerordningen, men i stedet fortsætte suspenderingen.

- Jeg kunne høre på pressemødet, at man mener, tingene skal være evidensbaseret.

- Vi har en løsning, som ligger inden for retningslinjerne, og hvor vi har evidens for, at kampene bliver afviklet forsvarligt, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen.

I en nylig oplysningskampagne lagde Divisionsforeningen vægt på, at der allerede er blevet afviklet 46 kampe med superligaordningen, uden at der efterfølgende er blevet påvist smittetilfælde med corona til en kamp.

Claus Thomsen understreger, at man fortsat håber på dialog med sundhedsmyndighederne, så superligaordningen kan tages i brug før januar.