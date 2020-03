DBU-chef venter på Uefa: Vi vil ikke spille landskampe

DBU's konstituerede direktør, Kenneth Reeh, er i tæt dialog med Uefa, efter at DBU torsdag har besluttet at aflyse alle fodboldaktiviteter i Danmark for at begrænse smitten af coronavirus.

Dansk Boldspil-Union (DBU) forventer, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) inden for nær fremtid aflyser landsholdets træningskampe mod Færøerne og England senere i marts.

- Vi kan ikke selv aflyse kampene. Det er Uefas kampe, og derfor er vi nødt til at handle i respekt for dem.

- Jeg har lige talt med Uefa for en halv time siden. Der pågår møder lige nu. Jeg er blevet lovet, at der kommer en udmelding, og den venter vi på i øjeblikket, siger Kenneth Reeh.

Han regner ikke med, at Uefa vil fastholde, at landsholdet skal spille mod Færøerne 27. marts og England fire dage senere.

DBU har placeret opgøret mod Færøerne i Herning, mens Wembley danner rammer om kampen mod England.

- Vi har en forventning om, at kampene bliver aflyst, ellers må vi diskutere en udeblivelse. Vi vil ikke risikere noget for spillere, tilskuere, fans eller ansatte, siger direktøren.

- Skulle vi have spillet kampene i morgen, så ville vi have været nødt til at træffe et valg nu og her.

Da der fortsat er mere end to uger til, at kampene efter planen skal spilles, så håber Reeh at situationen kan blive løst stille og roligt af Uefa.

- Vi ser helst, at kampene ikke bliver spillet. I sidste ende kan det dog have den konsekvens, at vi udebliver, siger han.

Ud over landskampene mod Færøerne og England skal Uefa også tage stilling til afviklingen af en række danske ungdomslandskampe.

U21-landsholdet står således til at møde Rumænien 31. marts i Bukarest i EM-kvalifikationen.

DBU forventer også, at Uefa aflyser ungdomslandskampene.