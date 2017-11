DBU-chef: Vi har fået en enklere aftale

Sådan konkluderer DBU's elitechef, Kim Hallberg, efter at parterne lørdag har offentliggjort en landsholdsaftale for kvindelandsholdet og U21-herrelandsholdet gældende for de kommende fire år.

Dermed håber han, at DBU fremover undgår strid om tolkningen af aftaleteksten, som man senest så i 2016, da DBU i en voldgiftskendelse blev dømt til at betale et millionbeløb til Spillerforeningen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi havde en tvist, som endte i en afgørelse, som kostede os nogle penge. Det var med baggrund i, at det ikke var helt åbenlyst, hvad der stod.

- Vi har brugt rigtig meget tid på sammen med Spillerforeningen at gå igennem, hvad det betyder, når der står sådan og sådan. Det er det, den større enkelhed og transparensen er udtryk for, siger Kim Hallberg.

Der er ikke fundet en afklaring på en af de langstrakte forhandlingers mest besværlige knuder: Spørgsmålet om, om DBU skal anses for at være spillernes arbejdsgiver.

I stedet er parterne blevet enige om, at eventuelle fremtidige sager skal sendes videre til LO og Danmarks Idrætsforbund, som skal forsøge at løse dem i en mægling.

- Vi er blevet enige om en formulering, der gør, at ingen af parterne efterfølgende vil komme efter den anden med et synspunkt om, at man enten er arbejdsgiver eller arbejdstager.

- Det har været meget væsentligt for os og Spillerforeningen, at vi fik det på plads, siger Kim Hallberg.

Aftalen indebærer lidt over en fordobling af den såkaldte stipendiumpulje, som bliver uddelt til udvalgte spillere på kvindelandsholdet. Den årlige pulje er nu på 1.768.000 kroner om året mod 830.000 i den gamle aftale.

- Det giver mulighed for dels at give til lidt flere spillere, men også at give lidt mere.

- Det kan være med til at gøre en forskel i forhold til at sikre, at de får en bedre hverdag og kan fokusere endnu mere på det sportslige, siger Kim Hallberg.

Han oplyser samtidig, at de afsluttede forhandlinger gør, at DBU nu intensiverer arbejdet med at finde en ny landstræner til kvindelandsholdet.