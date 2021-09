DBU-direktør Jakob Jensen er ikke begejstret for idéen om VM hvert andet år. (Arkivfoto)

DBU-chef: VM hvert andet år er en rigtig dårlig idé

Der er ikke brug for VM oftere end hvert fjerde år, mener DBU-direktør Jakob Jensen.

Heller ikke i Dansk Boldspil-Union (DBU) er man begejstret for tanken om en VM-slutrunde hvert andet år.

Til TV2 Sport kalder direktør Jakob Jensen idéen for "rigtig dårlig".

- Alle har oplevet, hvor meget man kan udrette med et EM, og alle ved, hvor hårdt belastede spillerne er af det program, der er i forvejen, så vi synes, det er en rigtig dårlig idé at tilføre flere kampe, siger han.

- Vi har ikke brug for et VM oftere end hvert fjerde år. Jeg elsker VM, men det er fint, det er hvert fjerde år.

VM afholdes som bekendt hvert fjerde år, men i maj besluttede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) på den årlige kongres at undersøge muligheden for at afholde det hvert andet år.

Idéen har dog mødt kritik fra store dele af fodboldsamfundet.

Torsdag sagde præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) Aleksander Ceferin, at VM hvert andet år kan blive uden europæiske deltagere.

- Vi (Uefa, red.) kan beslutte ikke at spille. Så vidt jeg ved, har sydamerikanerne det på samme måde. Så held og lykke med den slags VM, sagde Ceferin i et interview med den britiske avis The Times.