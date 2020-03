DBU-chef: Ked af at Hareide ikke kan slutte med EM

Sommerens EM skulle have været Åge Hareides sidste opgave som dansk landstræner, men sådan bliver det ikke.

Tirsdag valgte Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) at udskyde EM med et år til 2021 på grund af spredningen af coronavirus. Det bliver med Kasper Hjulmand som landstræner.

Fodbolddirektøren i Dansk Boldspil-Union (DBU), Peter Møller, ærgrer sig på Hareides vegne over, at nordmanden ikke får mulighed for at afslutte sit virke med et EM.

- Vi står med en kæmpe krise i både Danmark og mange andre lande i verden.

- Og nu står vi i en situation, hvor EM udskydes - og hvor Åge Hareide dermed ikke kan føre holdet med til slutrunden.

- Det er vi rigtigt kede af, da vi havde håbet på, at Åge kunne slutte af med manér ved sommerens slutrunde, siger Peter Møller til DBU's hjemmeside.

For første gang i historien skulle det danske landshold endda spille EM på hjemmebane, da Parken var blevet tildelt tre gruppekampe og en ottendedelsfinale.

DBU ønsker fortsat at få EM til København i 2021, men det skal nu undersøges, om det er muligt.

Åge Hareide har haft fire år som dansk landstræner. Officielt udløber nordmandens kontrakt ved udgangen af juli, hvorefter Kasper Hjulmand tager over.

- Det er selvfølgelig ærgerligt at miste et slutspil og en kæmpe fodboldfest i Danmark, siger Hareide til DBU's hjemmeside.

- Det har været en stor fornøjelse at arbejde med spillerne, der har gjort det fantastisk. Derfor er det også vigtigt, at der stadig er mulighed for at få EM til København.

- Det fortjener de danske fans, og det vil være godt for de danske spillere, der har kæmpet så hårdt for det, siger nordmanden.