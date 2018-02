DBU budgetterer konservativt med VM

Det sker på trods af, at DBU med herrelandsholdets VM-deltagelse er sikret cirka 60 millioner kroner alene ifølge Fifas satser for startpenge. Beløbet kan vokse afhængigt af landsholdets præstationer ved VM.

Dansk Boldspil-Union (DBU) kunne mandag præsentere et overskud for 2017 på 1,9 millioner kroner, men kunne samtidig også fortælle, at man budgetterer med et underskud på ti millioner kroner i 2018.

At unionen alligevel budgetterer med underskud skyldes en konservativ tilgang, siger DBU-direktør Claus Bretton-Meyer.

- Vi har været meget konservative i 2018 i forhold til mulige indtægter. Der følger også mange flere omkostninger med de indtægter, vi står til at få.

- Vi budgetterer ikke med, at VM giver et væsentligt overskud. Det er fuldstændig korrekt, at der er startbetaling, men det er rene bruttopriser. Der skal afsættes meget store bonusser til spillerne, og der er en række følgeomkostninger i forbindelse med at deltage ved et VM.

- Derfor er det mulige overskud, der kan være, ikke så stort. Derfor har vi valgt ikke at budgettere med det, selv om der er en mulighed for, at underskuddet for 2018 ikke vil være så stort, som vi har budgetteret med, siger han.

Samtidig påpeger han, at efterårets kampe i den nydannede landsholdsturnering Nations League giver færre indtægter end den klassiske EM-kvalifikationsturnering, som først spilles i 2019.

- Nations League tager over for venskabskampe og spilles i efteråret 2018, mens EM-kvalifikationen, som giver en betydeligt bedre indtjening, spilles i 2019.

- Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi i fremtiden vil kigge på vores økonomi for to år ad gangen, siger DBU-direktøren.

Derfor forventer DBU et overskud på fem millioner kroner i 2019.

I årsresultatet for 2017 fremgår det, at fodboldkonflikten mellem DBU og spillerne på kvindelandsholdet og herrernes U21-landshold gav et underskud på 2,8 millioner kroner.

Af det beløb siger Claus Bretton-Meyer, at 2,2 millioner kroner af underskuddet på den post relaterer sig til juridiske poster.

Generelt er han tilfreds med årsregnskabet for 2017, som blev hjulpet på vej af positive sportslige resultater for såvel herre- som kvindelandsholdet.

- DBU skal ikke nødvendigvis tjene mange penge, men vi skal tjene penge, så vi kan geninvestere dem i udviklingen af dansk fodbold.

- Derfor skal man også notere sig, at vi før overskuddet på 1,9 millioner kroner også har afsat 4,75 millioner kroner til vores udviklingspulje. Så i sig selv er der tale om et ret positivt resultat, siger han.