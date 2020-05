DBU-breddeformand: Kropskontakt giver næsten normal fodbold

Tilladelsen af kropskontakt og hovedstød i forbindelse med træningen i de danske breddefodboldklubber er et stort skridt mod normalisering.

Sådan lyder det fra Lars Albæk, der er formand for DBU Bredde, efter at Kulturministeriet onsdag har opdateret retningslinjerne for udendørssport.

- Det er helt fantastisk, at retningslinjerne for udendørs idrætsliv og hermed fodbold er ændret. Der er ingen tvivl om, at kropskontakt i fodbold er en stor del af selve spillet, og selv om der blot er tale om sporadisk kropskontakt, så er det rigtig glædeligt for vores mange medlemmer og landets fodboldtrænere.

- Nu kan der spilles noget, der minder om rigtig fodbold igen, siger Lars Albæk ifølge DBU's hjemmeside.

Det anbefales dog, at man stadig prøver at begrænse øvelser med meget kropskontakt, ligesom man bør begrænse brugen af hovedstød og boldkontakt med hænderne - eksempelvis indkast - mest muligt.

I de tidligere retningslinjer skulle fodboldspillerne holde afstand, hvilket umuliggjorde kamplignende træningsøvelser.

- Vi er klar over, at de frivillige kan være forvirrede over de mange ændringer, der er sket på kort tid. Så stor tak til alle de mange dygtige og kompetente frivillige, der arbejder nærmest dag og nat for at der kan spilles fodbold over hele landet, siger Lars Albæk.

Fodboldspillerne er stadig underlagt en række retningslinjer, der skal sørge for at mindske smitterisikoen. De skal eksempelvis møde op omklædt før træning og gå direkte hjem efter træning, og de må maksimalt træne ti personer på en bane.