DBU-boss ser nationalarena ligge i Parken eller Brøndby

Men DBU-formand Jesper Møller understreger, at tanken ikke er at opføre et spritnyt stadion til flere milliarder.

Det skal være bæredygtigt og derfor ikke nødvendigvis bygges op fra bunden.

- Vi tror på, at en bæredygtig løsning er en modernisering af et eksisterende stadion. Det er derfor, vi konkret peger på hovedstadsområdet, hvor der i hvert fald er to muligheder for at modernisere et stadion i 2025 eller efter.

- Det er Parken eller Brøndby Stadion, fastslår Jesper Møller.

DBU-formanden har endnu ikke en bæredygtig løsning på plads, og han ved heller ikke, hvem der skal stå for driften af nationalarenaen. Den del af det kaster flere spørgsmål end svar af sig.

- Det kan jeg ikke forholde mig til, før jeg ved, hvad det koster. Vi har lige sat processen i gang.

- Vi skal finde ud af, hvor løsningerne kan ligge henne. Hvad koster det, og kan vi overhovedet finde pengene til det? Altså kan vi klare den driftsmæssige del af det? Er det bæredygtigt?

- Hvis ikke det er bæredygtigt, så træffer vi ikke beslutningen. Er det bæredygtigt, så går vi videre med det og finder den fornødne finansiering.

- Hvis løsningen koster 2,5 milliarder kroner, så er det jo ikke bæredygtigt. Hvis det koster 100 millioner kroner at modernisere et stadion, og vi kan låne dem til en rente på en procent, så har vi en anden situation, siger han.

Han forklarer, at DBU overvejer at placere sit eget domicil på eller omkring stadion, hvor også et træningsanlæg kunne være en del af den samlede pakkeløsning.

- Det er en tredelt løsning. Det handler ikke alene om en nationalarena. Det, vi har bragt i spil frem mod 2025, er dels et nationalstadion, dels vores domicil og dels et nyt moderne træningsanlæg.

- I relation til alle tre ting snakker vi om ordet moderne. Det er også det, der står i det, vi har sendt ud til vores politiske bagland.

- Vi siger netop ikke nyt. For det er helt afgørende for os, at løsningen bliver bæredygtig, understreger Jesper Møller.

Han gør det også klart, at et stadion med så stor kapacitet nok vil blive etableret i eller nær København.

- Hvis vi skal have et stadion med plads til 50.000 tilskuere, og det skal ikke nødvendigvis være nyt, men i hvert fald moderne, så kan det for mig at se alene placeres i hovedstadsområdet.

- Det er det eneste sted i Danmark, hvor befolkningsgrundlaget er til det, forklarer DBU-formanden.

DBU har underrettet aktørerne omkring Parken og Brøndby Stadion om, at man i fodboldunionen har de ambitioner.

- Vi har naturligvis orienteret dem om, at vi ville melde det her ud. Men vi er tidligt i processen, og vi har bedt vores administration analysere på mulighederne i de næste par måneder.

- Vi kommer ikke til at kigge på noget før i det nye år, og så vil vi gå ind i en tættere dialog med de interesserede, der er.

- Men jeg skal da lige hilse og sige, at efter vi har offentliggjort det, så er der rigtig mange, der har tilkendegivet deres interesse - ikke bare i hovedstadsområdet, men i hele landet, fortæller Jesper Møller.

Han vil på nuværende tidspunkt ikke afsløre, om de pågældende interesserede aktører er investorer, eller hvem de er.

Ud over et stadion med plads til 50.000 tilskuere vil DBU også have etableret et mindre stadion med plads til 25.000 tilskuere.

- Det andet stadion kan godt ligge i Vestdanmark. Og hvor kunne det så ligge henne? Jeg tror på, at en bæredygtig løsning vil betyde, at det skal ligge i Aarhus eller Aarhus-området.

- Det siger jeg blandt andet fordi, at Aarhus Kommune og AGF i efterhånden flere år har drøftet et muligt nyt stadion med plads til 20-25.000 tilskuere, siger Jesper Møller.

En af de væsentligste årsager til DBU's ambitioner er, at man gerne vil bringe store fodboldoplevelser til Danmark og være vært for kvinde-EM i 2025 og måske også delt vært for kvinde-VM i 2027.

- Vi har den ambition, at vi gerne vil tiltrække EM for kvinder i 2025 alene. Og så har vi allerede erkendt, at vi ikke kan løfte VM for kvinder i 2027 alene. Der er vi nødt til at gå sammen med de nordiske lande.

- Hvis vi skal være en del af de to budprocesser, så står det glasklart, at vi, selv om vi ikke kender de endelige krav, har brug for nye moderne faciliteter, der er bedre end dem, vi har i dag, siger Jesper Møller.

Han nævner også klubturneringer og en mulig finale i Europa League for mænd eller en finale i Champions League for kvinder.