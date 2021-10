DBU-boss sender landsholdet på rekordjagt

Med sejre over Moldova og Østrig lørdag og tirsdag kvalificerer det danske fodboldlandshold sig til næste års VM-slutrunde, men allerede før de to kampe - og før de to sidste kvalifikationskampe i november - er landsholdet i en så gunstig position, at billetten til Qatar nærmest er hjemme.

Danmark har vundet seks ud af seks VM-kvalifikationskampe og har en målscore på 22-0. Derfor håber Dansk Boldspil-Unions fodbolddirektør, Peter Møller, at landsholdet sætter næsen op efter en kvalifikationsrekord.

- Der er ikke noget, der er sikkert i fodbold, men vi kan sikre kvalifikationen med to sejre i de sidste fire kampe, og vi møder Moldova og Færøerne undervejs, så vi har da en forventning om, at det bliver gjort færdigt.

- Så jeg ser sådan på det, at nu skal vi gå efter at have den bedste kvalifikation nogensinde for et dansk landshold. Vi har kvalificeret os direkte før, men vi kan gå efter at samle flest point, få den bedste målscore og sådan nogle ting. Vi skal gå efter at bryde rekorder, siger Peter Møller.

I en kvalifikationsturnering med ti kampe er herrelandsholdets bedste resultat 22 point. Det sikrede en billet til VM i 2002.

Fodbolddirektøren håber, at Danmark sikrer VM-pladsen med en fest i Parken tirsdag mod Østrig, men skulle fejringen blive udsat til november, går det nok.

- Jeg vil helst gøre det færdigt så hurtigt som muligt, for det giver noget ro i maven, og fodbold er et forunderligt spil. Klichéen om, at alt kan ske, den er stadig til stede, selv om jeg har svært ved at tro på, at vi ikke kvalificerer os.

- I forhold til VM-forberedelse og sådan noget, gør det ikke den store forskel, om vi kvalificerer os nu eller i november, siger Peter Møller.

Danmark var topseedet, da der blev trukket lod til VM-kvalifikationspuljerne, og det er helt efter planen, at Danmark topper gruppen. Men det er alligevel mere suverænt, end Peter Møller havde forestillet sig.

- Vi havde selvfølgelig forventninger og forhåbninger om, at vi ville kæmpe med om den direkte VM-plads, men ingen af os havde troet på, at vi ville være så suveræne og have en målscore på 22-0 efter seks sejre i seks kampe, siger fodbolddirektøren.

Danmark kan tage det næste skridt mod VM lørdag aften på udebane mod Moldova. Opgøret i Chisinau begynder klokken 20.45 dansk tid.