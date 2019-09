DBU-boss kræver to sejre på vejen mod EM-slutrunde

- Det kribler i os alle sammen for at komme i gang. Det er den vigtigste slutrunde, som vi skal kvalificere os til, så der er ekstremt meget pres på.

- En kamp som den mod Gibraltar skal bare overstås og vindes. Det er ligesom det, alle forventer. Og så Georgien, som godt kan blive en svær kamp på udebane.

- Men jeg har selvfølgelig en forventning om, at vi også vinder den, siger Møller, der ikke mener, at uafgjort er godt nok.

Landstræner Åge Hareide er blevet hjemme med knæproblemer, så assistent Jon Dahl Tomasson overtager styringen i kampen mod Gibraltar.

- Jeg havde foretrukket, at Åge var her. Jeg er dog helt tryg ved Jon, som har gået op og ned af Åge i tre år. Jeg er helt tryg ved, at spillerne går på banen for Danmark og for at vinde.

- Jeg tror faktisk også, at de går på banen for Åges skyld, og at det er en ekstra motivation for dem. Jeg tror, vi kan bruge det til noget positivt, siger Møller.

Om et år - efter EM i 2020 - sidder hverken Tomasson eller Hareide og styrer showet. Kasper Hjulmand bliver i stedet landstræner med Morten Wieghorst som assistent.

Det blev annonceret for tre måneder siden med stort rabalder, men over sommerferien lader alle til at have accepteret rokaden.

Tomasson vil ikke rippe op i såret før torsdagens kamp mod Gibraltar, men tidligere har han kritiseret DBU's timing.

DBU-fodbolddirektøren mener dog, at timingen var så god, som den kunne blive.

- Det gav en masse støj, da vi tog beslutningen og offentliggjorde den. Så vidste vi, der var tre måneder til næste landskamp. Jeg synes, det har været ret smertefrit.

- Jeg hæfter mig ved, at folk har diskuteret timingen. Jeg synes, at det var lige efter bogen i forhold til anstændighed over for trænerne. Ærligheden og timingen var perfekt, siger Peter Møller.