DBU-boss forventer hårdere straffe fremover

Administrerende direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU), Claus Bretton-Meyer, mener, at Danmarks fodboldlandshold for kvinder har fået en passende hård straf for udeblivelsen til VM-kvalifikationskampen mod Sverige i oktober.

Holdet blev taberdømt med 0-3, fik en bøde på 20.000 euro samt en betinget dom på fire år, hvor gentagelsestilfælde vil sende landsholdet ud af internationale turneringer.

Claus Bretton-Meyer tror dog, at eventuelle gentagelsestilfælde vil blive straffet hårdere.

- Hvis det tager til og sker flere steder, så det ikke længere er unikt, så er jeg ret sikker på, at man ikke kun bliver taberdømt og får en betinget dom, men at man bliver smidt ud af turneringen. Altså en juridisk opskalering, siger Bretton-Meyer.

Tirsdag ankede Sveriges Fodboldforbund (SvFF) dommen med henvisning til det principielle i, at det i nogle tilfælde vil kunne betale sig for et hold at melde afbud, hvis det "blot" taberdømmes med 0-3.

Svenskerne finder ikke dommen proportionel med den danske forseelse, der blev begået som en konsekvens af konflikten mellem DBU og Spillerforeningen om en ny aftale for kvindelandsholdet og herrernes U21-landshold.

- Jeg er enig i, at det ikke skal kunne ske igen. Det skal vi undgå. Men jeg har svært ved at se, at der skulle være proportionalitet mellem forseelse og straf.

- Vi er nede med 0-3, så selv om jeg tror på vores kvinder, bliver sportslig succes meget svær. Vi har også fået en bøde og en betinget dom, så spillerne har et sværd hængende i et hestehår over hovedet.

- Så man skal ikke have ret mange udfald hos kvinderne, U21 eller herrerne, før vi ryger ud. Det er en markant trussel i min optik, lyder det fra DBU-direktøren.

Spørgsmål: Tror du det for svenskerne handler om det principielle, eller handler det om at score en nem billet til VM?

- Det vil jeg ikke spekulere i. Det er tro, og jeg vil gerne arbejde med viden. Jeg tror ikke, at svenskerne tillægger anken noget sportsligt, siger Bretton-Meyer.