DBU-boss: Vi er klar til at få tilskuere på stadion nu

Der var hos klubberne, Dansk Boldspil-Union (DBU) og Divisionsforeningen, håb om, at det kunne blive med et begrænset antal tilskuere.

Men det har lange udsigter, eftersom at der i regeringens genåbningsplan er lagt op til, at en ekspertgruppe først skal tage stilling til tilskuere til superligakampe i midten af april.

DBU-direktør Jakob Jensen modtog derfor planerne med stor ærgrelse.

- Det er godt for det danske samfund, at der bliver lagt en langsigtet plan. Men vi er skuffede over, at det, der handler om tilskuere tilbage på stadion, først skal finde sin afklaring i midten af april.

- Vi er også forundrede over, at der skal nedsættes en ekspertgruppe, der skal se på, om det kan lade sig gøre sikkert. For det har vi allerede prøvet en gang, siger Jakob Jensen.

Han henviser til superligaordningen, som sidste år blev evalueret i samarbejde med sundhedsmyndighederne og politiet.

- Den måde, vi har investeret i at afvikle fodboldkampe coronasikkert på med tilskuere, er forsvarlig.

- Den viden har vi haft længe, vi har været klar længe, og vi har foretaget massive investeringer på stadion, så vi kan leve op til de krav, der kommer fra myndighederne.

- Derfor er vi helt klar allerede nu og behøver ikke afvente en ny ekspertgruppe, mener Jakob Jensen.

Også flere klubber udtrykker skuffelse over planerne, og det forstår man godt hos DBU.

- Klubbernes frustration hviler jo også på, at vi har tilvejebragt den viden med et forsøg, som vi har evalueret sammen med danske myndigheder. Vi har afviklet 46 kampe uden at der er sket smittespredning.

- Klubbernes utilfredshed er udtryk for, at de bare gerne vil i gang og føler sig helt klar til, at de kan gøre det sikkert. Derfor er vi ærgerlige over, at vi skal vente noget længere.

- Superligaen bliver spillet nu og går ind i et spændende slutspil, hvor fodboldfans glæder sig til at være med, siger Jakob Jensen.

Han mener, at man er i stand til at afvikle superligakampe sikkert på stadion. Han peger på den viden, der siger, at smitterisikoen er klart mindst udendørs.

- De danske stadioner er kæmpe store og har separate sektioner, så man kan inddele og smitteopspore, hvis det skulle blive nødvendigt. Så ville vi ønske, at vi ikke skulle afvente et ekspertudvalg, der først er færdigt i april.

- Den ordning er vi klar til at implementere fra i morgen alle steder. Vi er klar til at give de danske fodboldfans de oplevelser, de hungrer efter, siger DBU-direktøren.

Kulturminister Joy Mogensen (S) har forståelse for DBU og Divisionsforeningens synspunkter.

Hun forsikrer, at ekspertgruppen ikke starter fra nul, men bygger videre på den viden, der er samlet sammen sidste år.

- Jeg stoler rigtig meget på Divisionsforeningen. Jeg fornemmer, at der er en bred anerkendelse fra næsten alle Folketingets partier.

- Det er også derfor, at ni ud af ti af Folketingets partier har nedsat denne meget hurtigtarbejdende gruppe, der jo kun ville kunne komme med så store anbefalinger, som de faktisk skal på så kort tid, fordi der ligger rigtigt meget forarbejde fra Divisionsforeningen og musikfestivalerne.

- Det handler nu om at få samlet det hele sammen og komme med en anbefaling, der er klar og tydelig til arrangørerne, men som også behandler dem både lige og forskelligt, som de her arrangementer er, siger Joy Mogensen.