DBU-boss: Vi er forpligtet til at intensivere pres på Qatar

Det siger Jakob Jensen, direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU), på et pressemøde, efter at de nordiske fodboldforbund fra Island, Færøerne, Finland, Norge, Sverige og Danmark torsdag holdt møde i København.

- Som det andet kvalificerede land har vi en endnu større forpligtelse til at lægge et endnu større pres og gøre vores til, at VM bliver så godt som muligt på alle parametre, herunder også menneskerettigheder.

- Der er mulighed for at intensivere presset i det sidste år, når alle øjne hviler på Qatar, siger Jakob Jensen.

Han fortæller, at Amnesty Internationals norske afdeling også tog del i torsdagens møde, og organisationen anerkender, at der er sket forbedringer - det går bare ikke tilstrækkeligt hurtigt.

Regler for hvornår på dagen man må arbejde i Qatar, har skabt forbedringer for migrantarbejdere, anerkender Amnesty International ifølge Jakob Jensen.

Samtidig går det for langsomt med at udrydde det såkaldte Kafala-system, der gør det svært for gæstearbejdere at skifte job og rejse ud af landet.

På torsdagens møde sagde generalsekretæren for Fifa World Cup 2022, Hassan Al-Thawadi, der var med på en linje til København, at man er opmærksom på, at det går for langsomt med at implementere forbedringer.

Ifølge Jakob Jensen påpegede Hassan Al-Thawadi dog, at en række store firmaer er blevet blacklistede for ikke at overholde lovgivningen, og flere personer er blevet straffede.

DBU-direktøren fortæller, at han spurgte Hassan Al-Thawadi til, om danske fans kan færdes frit i Qatar uanset seksualitet og religion, og han var tilfreds med de svar, han fik.

Han fik desuden garanti for, at danske journalister roligt kan rejse til Qatar og producere kritisk journalistik, så længe de holder sig inden for lovgivningen.

- Al-Thawadi understregede, at alle fans og journalister er velkomne, og der kan skrives kritiske historier fra Qatar. Vi fik gode svar, som vi vil holde dem op på, siger Jakob Jensen.

Han fortæller, at DBU endnu ikke er klar til at guide fans i forhold til at rejse til Qatar, men forventningen er, at mange danskere vil rejse dertil for at støtte landsholdet

Fredag mødes de nordiske fodboldforbund til endnu et møde, hvor temaer som VM hvert andet år, Super League og et fælles bud på en kommende international fodboldslutrunde for kvinder er på dagsordenen.