DBU-boss: VM-fokus på Qatar hjælper migrantarbejdere

Det er overvejende ærgerlig læsning. Men der er også lyspunkter, der indikerer, at den store fokus på den omdiskuterede VM-vært Qatar forbedrer forholdene en smule for de mange migrantarbejdere i landet.

Rapporten konkluderer blandt andet, at dødsårsagerne blandt migrantarbejdere i den varme ørkenstat ikke undersøges. Når unge, raske mænd i 20'erne dør, angiver myndighederne dødsårsagen som "naturlig" eller "uspecificeret".

- Jeg synes, det er træls og ærgerlig læsning, at der er så mange, der dør i Qatar, og at dødsårsagerne ikke bliver belyst ordentligt. Fra DBU's side har vi tidligere forsøgt at påberåbe, at der skal gennemføres omfattende undersøgelser af de dødsfald, der er dernede.

- Jeg kan dog også konstatere, at rapporten viser, at der er sket forbedringer i Qatar. I maj i år er der blevet vedtaget en ny lovgivning i Qatar, der regulerer reglerne for, hvilke temperaturer man må arbejde under, og jeg kan se, at der ifølge rapporten i juni 2012 er 242 virksomheder, der er blevet underlagt, at de skal lukke som følge af det.

- De små forbedringer sker blandt andet, fordi der er et kæmpe fokus på Qatar, og fordi mange aktører presser på.

- Så selv om vi kunne ønske os, at mange ting var meget bedre, så må vi også notere os, at der sker nogle små fremskridt for migrantarbejdernes forhold, siger DBU-direktøren.

Der kan være økonomiske motiver bag ikke at undersøge dødsårsagerne blandt migrantarbejderne. Hvis dødsårsagerne eksempelvis kunne forklares med ekstreme arbejdsforhold, ville familierne til afdøde migrantarbejdere kunne gøre krav på erstatning.

I foråret sendte DBU et brev til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) med en række opfordringer til, hvad Fifa burde gøre for at øge presset på Qatar.

Det blev fulgt op med et nyt brev til Fifa. Det opfølgende brev blev udformet i samarbejde med de øvrige nordiske fodboldforbund.

Her gjorde forbundene opmærksom på, at det var uacceptabelt, at de reformer, der er vedtaget for at forbedre arbejdstagerrettighederne, ikke blev implementeret ordentligt.

Samtidig ønskede forbundene bedre analyser af dødsfaldene for migrantarbejdere i Qatar.

Amnestys nye rapport giver ikke anledning til, at DBU skærper retorikken yderligere.

- Vi har en relativt skarp retorik, det kan man også læse i vores åbne breve til Fifa, og de budskaber har vi også gentaget på møder - jeg har blandt andet været til møde med Gianni Infantino (Fifas præsident, red.).

- Vi kan konstatere, at det går langsomt i Qatar. Men heldigvis sker der også små forbedringer. Og det giver en lille smule håb for, at den indsats, vi og mange andre gør, rent faktisk flytter noget dernede.

- Hvis man ser på de forandringer, der allerede er sket, var de nok ikke sket, hvis der ikke havde været VM i fodbold i Qatar næste år.

- Men vi kunne godt ønske, at der skete endnu mere. Og vi fortsætter med at lægge pres på alle de steder, vi kan, for at skabe forbedringer for migrantarbejderne i Qatar, siger Jakob Jensen.

I Amnesty-rapporten fremgår det også, at over 15.000 migrantarbejdere er døde i Qatar i perioden 2010-2019. Tallet omfatter migrantarbejdere i alle arbejdsfunktioner - også dem der ikke har relation til VM-byggerier og infrastrukturelle projekter i forbindelse med fodboldslutrunden.

DBU har tidligere meddelt, at det danske landshold ikke vil boykotte VM-slutrunden, selv om forbundet er uenig i beslutningen om at placere et VM i Qatar.

Såfremt et flertal i Folketinget mener, at Danmark på et statsligt niveau bør boykotte Qatar og dermed slutrunden, vil DBU genoverveje spørgsmålet om boykot.