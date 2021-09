DBU-boss: Svenskerne må selv stå på mål for Qatar-tur

De seks nordiske fodboldforbund - heriblandt Dansk Boldspil-Union (DBU) - har fremstået som en samlet enhed i kampen for at forbedre menneskerettigheder og forhold for migrantarbejdere i Qatar.

Gang på gang har de nordiske lande sendt kritiske breve til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for at øge presset på VM-værten Qatar.

Men den samlede enhed vakler, efter at Sverige lørdag annoncerede, at det svenske landshold tager på træningslejr i Qatar i januar.

Det mener Stanis Elsborg, idrætshistoriker og analytiker hos organisationen Play the Game.

- Det er faktisk et voldsomt skred. For den troværdighed, der lå i de breve, var styrket i, at det var en samlet nordisk alliance, som havde besluttet sig for at lægge pres på Fifa med åbne breve.

- Det svækker alliancen kraftigt. Hvornår tager det næste land til Qatar? Hvornår indgår et andet land partnerskaber med Qatar? Det er den frygt, det skaber.

- Det er ærgerligt for DBU, der ellers har været ret proaktiv i forhold til, hvad vi ellers ser i Europa, siger Stanis Elsborg.

Jakob Jensen, direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU), lover, at man ikke kommer til at se danske fodboldlandshold tage på træningsture til Qatar til foråret.

- Svenskerne må selv forklare, hvorfor de har valgt at gøre, som de har.

- Jeg kan stå på mål for, hvad DBU gør, og hvad vi vil. Og DBU kommer ikke til at tage på nogen træningslejr med noget hold i Qatar til januar, siger Jakob Jensen.

På et eller andet tidspunkt skal Danmark dog til Qatar, hvis holdet ellers kvalificerer sig til VM i november og december 2022.

- Hvornår man skal være dernede inden VM, ved vi ikke endnu. Vi skal i øvrigt også først lige kvalificere os. Hvis vi kvalificerer os, er vi nødt til at rejse derned på et tidspunkt, hvor Fifa siger, at vi skal møde ind.

- Det kommer vi jo til at gøre, men vi har ingen planer om allerede nu i foråret som svenskerne at sende nogen som helst derned, siger DBU-direktøren.

Den kritiske Qatar-kurs fra DBU og andre forbund vil fortsætte trods Sveriges beslutning, bedyrer Jakob Jensen.

- Jeg står på mål for, at vi forsøger at samle allierede, der er kritiske over for den menneskerettighedssituation og migrantarbejdersituation, der er dernede.

- Det har svenskerne også været hele vejen igennem. Det er der flere andre forbund, der er. Især her fra Norden, men også andre steder.

- Vi tror på, at jo flere vi samles om at give både Fifa og Qatar budskaber desto bedre. Men igen, hvor svenskerne vælger at sende deres landshold hen, må de selv stå på mål for, siger Jakob Jensen.

Stanis Elsborg mener, at det er en kedelig sag for DBU, uanset hvordan man vender og drejer det.

- Sverige sender kritiske breve til Fifa, men tager samtidig på træningslejr i Qatar. Det er uheldigt for den nordiske alliance, fordi det kommer til at fremstå utroværdigt, siger Stanis Elsborg.

Han peger på, at Qatar-styret er dygtig til at udnytte den slags muligheder til egen politisk vinding.

- Der kunne ikke være en bedre PR-mulighed for Qatar, end at man i selve VM-året kan få et fodboldland som Sverige ned på træningslejr i en tid, hvor der er massiv kritik af landet.

- Så på den led fremstår det meget dobbelttydigt, at Sverige både kan være med i et offentligt brev, hvor man retter kritik mod Qatar-styret og samtidig vælger landet som destination for en træningslejr, siger analytikeren.