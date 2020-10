DBU-boss: Søndergaard-forlængelse var klar førsteprioritet

Lars Søndergaard har den perfekte pakke til at stå i spidsen for Danmarks kvindelandshold i fodbold, og derfor var det en topprioritet for Dansk Boldspil-Union (DBU) at forlænge landstrænerens kontrakt.

- Vi holder altid holder øjnene åbne for, hvilke trænere der gør det godt, uanset om de er erfarne eller unge trænere - men i det her tilfælde taler Lars' resultater og hans daglige arbejde for sig selv.

- Han har udført et suverænt godt job og har også varetaget rollen som talentchef og fået et rigtig godt indblik i den struktur, der er omkring kvindefodbold i Danmark.

- Så på alle parametre har han gjort det rigtig fint, og en forlængelse har været vores klare førstevalg, siger Peter Møller.

Lars Søndergaard tiltrådte som landstræner i december 2017. Siden missede hans hold kvalifikationen til VM-slutrunden i 2019, men Peter Møller og resten af DBU's ledelse er overbevist om, at Søndergaard er manden, som kan få Danmark til det udskudte EM i 2022 og VM i 2023.

- Vi spiller god, offensiv fodbold, og lige nu har vi nogle imponerende resultater. Lars har fået bragt mange unge spillere ind på holdet, og den rejse, han og holdet har været på, har været rigtig fin.

- Han har ydet en stor indsats, og uagtet at vi ikke er kvalificeret til noget endnu, så har vi tillid til, at han nok skal kunne løfte opgaven på baggrund af det arbejde, han viser i dagligdagen, siger Peter Møller.

Han mener ikke, at der var grund til at vente med forlængelsen, indtil Danmarks EM-skæbne er kendt. Kvalifikationen slutter for Danmarks vedkommende 1. december, mens eventuelle playoffkampe spilles i april.

- Vi har tillid til, at Lars kan få os til EM, og vi vil ikke lade os slå ud af et potentielt enkelt kedeligt resultat, men have fokus på den lange bane.

- Vi synes, vi er på et spor, hvor holdet udvikler sig rigtig godt i forhold til udtryk og spillestil på banen, og det afspejler resultaterne også. Så vi har tillid til, at det, som fungerer nu, også fungerer på den lange bane, siger Peter Møller.

De danske landsholdsspillere blev ikke direkte taget med på råd, før DBU tilbød Søndergaard en ny kontrakt.

- Men det er min klare fornemmelse, at spillerne ser på Lars, på samme måde som vi ser ham.

- Jeg har været omkring holdet de sidste to år og været med på flere ture, og jeg synes, at både spillet og opførslen på og uden for banen vidner om, at det er en trup, der er i harmoni og glad for sin landstræner, siger fodbolddirektøren.