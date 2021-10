DBU-boss: Det ser svært ud at bekæmpe Fifas VM-forslag

Det er Fifas idé, og DBU og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) kæmper lige nu ihærdigt imod forslaget, men det kan måske ende med at blive en vanskelig kamp at vinde.

Opbakningen til et VM hvert andet år ser ud til at være stor.

- Det peger helt klart i retning af, at Fifa meget tydeligt ønsker sig et VM hvert andet år. Jeg frygter, at Uefa kommer under et stort pres, for der er rigtig mange lande, der kan se en idé med et VM hvert andet år.

- Min umiddelbare vurdering er, at det ser svært ud at bekæmpe det forslag, siger Jakob Jensen.

Mere end 200 Fifa-medlemslande deltog i mødet, og der var både kritik og ros af forslaget.

- Det var et møde, der havde en sonderende karakter, hvor Fifa for første gang lagde sit forslag og sine tanker frem.

- De tanker peger helt åbenlyst i retning af, at man ønsker at lave et herre- og et kvinde-VM hvert andet år. Det var der nogle diskussioner omkring, siger Jakob Jensen.

I de kommende måneder skal forslaget diskuteres, inden der skal afholdes et topmøde i slutningen af året.

- Nu er der en høringsperiode i oktober og november, hvor man taler med nationale og regionale forbund. Og så holder man et topmøde om det i december, siger DBU-direktøren.

Fifa forsøgte at skaffe så meget støtte til forslaget som muligt, men DBU-direktøren er kun blevet mere bekymret.

- Det nye er, at der er holdt et møde med os. Det har vi ikke prøvet før. Og så præsenterede Fifa forskellige tanker om, hvordan man kunne gøre det på en måde, som imødekommer nogle af de bekymringer, vi har.

- Men de har ikke beroliget mine bekymringer med dette møde. Det er bekymrende, at der er mange lande, der synes, det er en god idé.

- Det er typisk lande, som ikke har en så stærk regional turnering, som vi har i Uefa-regi. Og det er bekymrende, at Fifa er så optaget af at få det her til at blive til noget, lyder det fra Jakob Jensen.

Han vil gerne beskytte spillerne mod flere kampe og turneringer i et i forvejen tætpakket kampprogram. Men sådan er tankerne ikke i mange af de mindre afrikanske og asiatiske lande.

- Jeg fornemmer, at der er mange lande, der synes, det er en spændende vej at gå. Det er ikke europæiske lande. Jeg frygter, at denne sag får en form for momentum.

- Vi vil gøre, hvad vi kan for at fastholde den magi, vi har. Og vi skal passe på vores spillere i det system, som vi kender, fastslår Jakob Jensen.

Han varsler nu en intensiveret kamp mod forslaget fra europæisk side. Uefa har en EM-turnering, der skal beskyttes, lyder det igen og igen.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det bliver et samlet Uefa, der kommer til at stå bag en modstand mod det her. Vi skal ikke kannibalisere EM og kvindeslutrunder og alt muligt andet, siger Jakob Jensen.

Endnu er Fifas forslag ikke nået så langt i processen, og det forventes tidligst at ske, når Fifa afholder sin kongres i maj næste år.