DBU-boss: Det er vigtigt med dansktalende assistenttræner

Det siger DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg. I samme ombæring påpeger han dog, at det har været vigtigt at give Capellas en dansktalende assistenttræner i form af Steffen Højer.

- Mange af U21-spillerne spiller i udenlandske klubber og er vant til at færdes i et internationalt miljø, og der er også udenlandske trænere i Superligaen. Så det bekymrer mig overhovedet ikke, at Albert ikke er dansk eller taler dansk. Vi tror ikke, at det bliver noget problem i forhold til spillerne.

- Men i forhold til hele setuppet omkring holdet var det vigtigt for os at få en assistenttræner, der har kendskabet til spillerne, klubberne og kulturen.

- Det er et trænerteam, og derfor var det vigtigt at få en dansktalende assistenttræner på fuldtid, fordi vi valgte at gå efter en udenlandsk cheftræner, siger Flemming Berg.

Talentudviklingschefen kender Albert Capellas fra deres fælles fortid i Brøndby. Her var Capellas fra 2014-2016 først assistenttræner på førsteholdet og siden cheftræner på klubbens U17-hold.

Kendskabet til den spanske træner fra den periode banede vej for ansættelsen.

- Jeg har holdt kontakt med Albert, siden jeg forlod Brøndby - og han så forlod Brøndby lidt senere. Jeg har oplevet, hvordan han rent professionelt er, dengang vi var i Brøndby.

- Han var en fantastisk kapacitet for Brøndby på både førsteholdet med Thomas Frank og Claus Nørgaard, men også for Brøndby Masterclass (Brøndbys ungdomsafdeling, red.). Jeg har set, hvordan han arbejder, og derfor har jeg stor respekt for ham, siger Flemming Berg.

Albert Capellas har fået en toårig kontrakt, og han skal indfri målet om en billet til U21-EM i 2021.

- Målsætningen er helt sikkert kvalifikation til EM. Vi starter med at møde Rumænien, der er andenseedet i gruppen og skal spille EM-semifinale nu, hvor de har 12 med i truppen, der er unge nok til at være med igen mod os.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver en hård nød at knække. Men i og med at vi er førsteseedede, er vores målsætning at kvalificere os for fjerde gang i træk, det skal der ikke herske tvivl om, siger Flemming Berg.

Danmark er ud over Rumænien i gruppe med Ukraine, Finland, Nordirland og Malta. Gruppevinderen og den bedste toer kvalificerer sig til EM, mens de øvrige gruppetoere spiller playoff.