Dansk Boldspil-Union (DBU) bakker op om det seneste klip på fodboldlandsholdets Facebook-profil, hvor spillerne efter 1-0-sejren over Panama råber "store patter" i forbindelse med et kampråb.

- Det er op til landsholdet, hvad de vil synge efter sejren, og det har hele tiden været vores holdning, siger Jakob Høyer.

I december var emnet fremme, efter at landsholdet kvalificerede sig til VM. Efter kvalifikationen blev der også publiceret en video på de sociale medier, hvor spillerne afsluttede sejrssangen med at råbe "store patter".

Efterfølgende blev det kritiseret fra flere sider, og blandt andre fremsatte foreningen Everyday Sexism Project Danmark kritik.

- Jeg er med på, at det for nogle kan virke mærkeligt. Jeg lægger også mærke til, at der er mange, der synes, det er fint, og at vi ikke skal gøre en større sag ud af det.

- For mig er det afgørende, at der ikke er noget nedladende i det, og at det her er en sejrssang, der bliver sunget mange steder i dansk fodbold - fra Serie 5 til Superligaen og på diverse landshold gennem tiden, siger Jakob Høyer.

Tidligere fredag kaldte formanden for DBU Fodboldens Etiske Råd, Per Larsen, det for et "koks", at landsholdet igen synger om "store patter" i et klip, der lægges ud til offentligheden.

- Vores anbefaling fra december vil jeg jo betragte som en løftet pegefinger af en art. At DBU selv lægger klippet ud, synes jeg, virker som et koks.

- Yderligere vil jeg ikke konkludere. Jeg vil dog sige, at det undrer mig, siger Per Larsen til BT.

Kommentarerne fra Per Larsen får dog ikke DBU til at ændre noget.

- Det er jo så hans holdning.

- Vi lægger den samme type videoer ud, som vi har gjort de seneste tre-fire år, og det handler om at have en åbenhed mellem herrelandsholdet og fansene, og det ville være forkert at ændre på, siger Jakob Høyer.

Han slår samtidig fast, at der også bliver lagt en video op på landsholdets Facebookside, hvis landsholdet vinder over Chile på tirsdag.

- Jamen, det gør der, fordi det er spillerne selv, der afgør, hvad de synger i omklædningsrummet, og vi vil gerne være tæt på spillerne for vores fans, som følger os på Facebook, siger kommunikationschefen.